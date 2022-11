Tin tức 24h qua: Lời khai của người giữ trẻ đánh đập bé gái 17 tháng tuổi đến tử vong

Lời khai của người giữ trẻ đánh đập bé gái 17 tháng tuổi đến tử vong

Dãy nhà trọ nơi cháu bé bị bạo hành tử vong

Ngày 15/11, Công an quận 7, TP HCM đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Phượng khai nuôi bé T.G.H. (17 tháng tuổi), con gái anh Trương Hoàng Đức với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Từ khi ở với Phượng, bé H thường quấy khóc cộng thêm việc anh Đức chưa trả tiền công nên Phượng rất tức giận.

Phượng nhiều lần dùng cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H gây thương tích.

Ngày 6/11, anh Đức chở bé H đến nhà Phượng gửi. Đến 22h, anh nhận được điện thoại của Phượng báo bé H bị bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi anh Đức chạy vào bệnh viện thì thấy con gái toàn thân tím tái, hôn mê; trên người có nhiều vết bầm tím. Đến ngày 8/11, bé H đã tử vong.

Nghi ngờ con mình bị bạo hành, anh Đức đã đến Công an phường Phú Mỹ trình báo.

Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân tử vong của bé H là do chấn thương sọ não.

CSGT Hà Nội lên tiếng về hình ảnh con đường phủ trắng như tuyết gây xôn xao

Đoạn đường bị phủ trắng xóa

Ngày 15/11, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về con đường phủ màu trắng xoá ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nhiều người còn ví con đường trắng như tuyết rơi giữa trời Âu. Khu vực xảy ra sự việc kéo dài hơn 100m theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Trước thông tin trên, lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đoạn đường bị phủ bột trắng trên quốc lộ 5 dài khoảng 100m, gần nhà thi đấu huyện Gia Lâm hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Theo lãnh đạo Đội 5, đây có thể là bột trắng từ xe đang lưu thông trên đường làm rơi vãi ra. Hiện đơn vị đang cho kiểm tra xem đây là bột gì và liên hệ bên môi trường để phối hợp làm sạch.

Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, tông chết nữ sinh ở Phú Quốc

Hiện trường vụ tai nạn do xe do xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây ra tối 14-11 làm em Q tử vong. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tối 14/11, ô tô biển xanh 68C-0862 lưu thông hướng An Thới đi Dương Tơ, khi đến đoạn gần khu di tích nhà tù Phú Quốc (thuộc khu phố 4, phường An Thới) thì va chạm với xe mô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm, tài xế tiếp tục cho xe chạy, đến đoạn trước trường THPT An Thới thì xảy ra va chạm với xe máy do em L.D.M.Q (15 tuổi, học sinh trường THPT An Thới) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm em Q bị thương nặng và đến sáng 15/11 thì tử vong.

Khoảng 1 giờ sau khi gây tai nạn tài xế đã đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Bước đầu, công an xác định người điều khiển xe ô tô biển xanh gây tai nạn nói trên là Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh).

Thời điểm xảy ra tai nạn, Thép chưa có giấy phép lái xe, trong người có nồng độ cồn là 0,350mg/lít khí thở.

Làm việc với công an, Thép cho biết, khoảng 10 ngày trước, Thép có mượn xe ô tô biển xanh từ người tên Đặng Quốc Cường (21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm) để tập lái và đến tối 14/11 thì xảy ra vụ tai nạn.

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Ngày 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, sau 2 năm được điều động luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn quay trở về đúng vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà ông từng đảm nhận.

Ông Nguyễn Tường Văn, sinh năm 1971, quê quán: TP Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế Đại học quốc gia Australia; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

