Tin tức 24h qua: Kiện ra tòa vì thắng thưởng 54,6 tỉ đồng, casino chỉ trả 10 tỉ

Kiện ra tòa vì thắng thưởng 54,6 tỉ đồng, casino chỉ trả 10 tỉ; Bắt người tình của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm ở đầu.. là những tin nóng nhất 24h qua.

Kiện ra tòa vì thắng thưởng 54,6 tỉ đồng, casino chỉ trả 10 tỉ

Giữa năm 2021, bà T. (quốc tịch Italia) đến casino ở Phú Quốc (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chơi bài. Tại đây, bà T. đã thắng 54,6 tỉ đồng, nhưng casino chỉ chi trả được 10 tỉ đồng, còn lại 44,6 tỉ đồng chưa chi trả.

Đến tháng 11/2021, bà T. làm đơn kiện Công ty Kongkon - đơn vị ký kết hợp đồng hợp tác, phân phối và trực tiếp vận hành quản lý dự án Corona Ressort & Casino Phú Quốc.

Bà T. trình bày, khi đến chơi tại sòng bài, bà được cấp thẻ ra vào (gọi là thẻ chip) đến khu vực tham gia chơi do Công ty Kongkon quản lý. Trong suốt quá trình tham gia chơi, bà đã thắng thưởng với số tiền lưu trong thẻ chip quy đổi tương đương 54,6 tỉ đồng. Khoản tiền này đã được Công ty Kongkon xác nhận và thông qua phiếu chốt sổ từng ngày theo mẫu của Công ty Kongkon.

Để thanh toán khoản thưởng cho bà T. đã thắng, Công ty Kongkon đã dùng các tài khoản cá nhân, gồm: bà Vũ Kim C. và ông Nguyễn Mạnh H. thanh toán tổng cộng 3 lần với tổng số tiền 10 tỉ đồng vào các ngày 31/5, 7/6 và 10/6/2021. Còn lại số tiền 44,6 tỉ đồng, Công ty Kongdon vẫn chưa thanh toán cho bà T. như đã xác nhận.

Ngày 19/1, bà Lê Thị Minh Hiếu - Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, cho biết nơi đây đã nhận được đơn khởi kiện và các chứng cứ của bà T.

Bắt người tình của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm ở đầu

Ngày 20/1, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người.

Nạn nhân là cháu Đ.N.A (3 tuổi, trú Canh Nậu, Thạch Thất). Cháu A. nhập viện, được điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật.

Chân dung đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Bên cạnh đó, liên quan tới hình ảnh bệnh nhi cho là ảnh chụp của bé Đ.N.A, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội - nơi đầu tiên tiếp nhận bé Đ.N.A. cho biết bệnh viện không chụp bất cứ hình ảnh nào về đầu của cháu bé, ngoại trừ phim X-quang cung cấp cho cơ quan công an và các cơ quan báo chí.

Bên ngoài vết thương trên đầu cháu không chảy máu, đã liền da, nên nhìn qua sẽ không phát hiện ngay được. Sau khi chụp phim, các bác sĩ mới phát hiện hộp sọ cháu có vật thể cắm vào, không phải đinh vít như bức ảnh trên mạng xã hội. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất nhận định ban đầu, nghi ngờ vật thể trong hộp sọ bé A. là loại đinh bắn ghim, thường sử dụng trong làng nghề ghép gỗ.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù

Sau nửa ngày thẩm vấn, chiều nay 20/1, tại phiên toà sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã nêu quan điểm vụ án và đề nghị mức án đối với 8 bị cáo trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo VKSND, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Quốc Anh thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu song phủ nhận đã thông đồng với Phạm Đức Tuấn để triển khai việc lắp đặt robot phẫu thuật. Bị cáo Nguyễn Quốc Anh cũng thừa nhận đã nhận 400 triệu đồng và 10.000 USD của Phạm Đức Tuấn. Theo VKSND, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động kinh doanh, khám chữa bệnh.

Tiêm vắc-xin Covid-19 xuyên Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 20/1, Bộ Y tế công bố 16.637 ca COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.088.295 ca, trong đó có 1.792.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 20/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa xuân, từ ngày 1/2 đến 28/2, đồng thời đề nghị ngành y tế thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19 xuyên Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại TPHCM, Sở Y tế TP.HCM sẽ sắp xếp lại hoạt động các BV dã chiến trong giai đoạn nghỉ tết Nguyên đán. Nhân viên y tế, nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản.

