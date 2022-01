Thực hư hình ảnh đinh cắm trên đầu bé gái 3 tuổi gây xôn xao dư luận

Hình ảnh đinh cắm trên đầu được cho là của bé gái 3 tuổi đang gây xôn xao trên mạng xã hội facebook.

Ngày 20/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh bệnh nhi bị đinh găm vào đầu, được cho là ảnh chụp của bé Đ.N.A. (bệnh nhi 3 tuổi, có 9 vật thể giống đinh trong hộp sọ, ở xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội).

Hình ảnh đinh găm trong đầu được cho là ảnh chụp cháu A. gây xôn xao dư luận

Để làm rõ thực hư về hình ảnh nói trên, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội - nơi đầu tiên tiếp nhận bé Đ.N.A. Vị lãnh đạo này cho biết, bệnh viện không chụp bất cứ hình ảnh nào về đầu của cháu bé, ngoại trừ phim X-quang cung cấp cho cơ quan công an và các cơ quan báo chí.

“Bé nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, hôn mê, tiên lượng rất nặng, thời điểm đó không ai nghĩ cháu có vật thể giống đinh trên đầu. Chúng tôi nhanh chóng đặt ống thở, hồi sức và cấp cứu cho cháu”, vị lãnh đạo nói.

Theo vị này, bên ngoài vết thương trên đầu cháu không chảy máu, đã liền da, nên nhìn qua sẽ không phát hiện ngay được. Sau khi chụp phim, các bác sĩ mới phát hiện hộp sọ cháu có vật thể cắm vào, không phải đinh vít như bức ảnh trên mạng xã hội. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất nhận định ban đầu, nghi ngờ vật thể trong hộp sọ bé A. là loại đinh bắn ghim, thường sử dụng trong làng nghề ghép gỗ.

Bé A. có 9 vật thể giống đinh trong hộp sọ qua ảnh chụp X-quang do bệnh viện cung cấp

Sau một tiếng được các y, bác sĩ cấp cứu, tình trạng cháu A. ổn định và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

PV đã có cuộc trò chuyện với gia đình bố cháu A, đại diện gia đình là ông Đỗ Hữu Chức (71 tuổi, trú xã Canh Nậu, ông nội cháu A.) chia sẻ, con trai ông là anh Đỗ Hữu Chung kết hôn với chị N.T.L năm 2012, sinh được 3 người con, bé A. là con út. Sau 9 năm chung sống, đến tháng 6/2021, hai người ly hôn, anh Chung và gia đình nhà nội nuôi 2 bé lớn, chị L. chăm sóc bé A.

Từ ngày về ở với mẹ và người bạn trai của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất), bé A. 4 lần liên tiếp nhập viện do uống phải thuốc diệt cỏ, nuốt đinh vít, gãy tay và lần mới nhất là nghi bị cắm đinh vào đầu. Phía Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cũng xác nhận thông tin nói trên khi xâu chuỗi tiểu sử bệnh án của cháu A.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên

Quá trình điều tra vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập những người có liên quan đến trụ sở làm việc, trong đó có Huyên. Ngày 20/1, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên để làm rõ hành vi Giết người. Huyên được xác định là người đã gây ra các vết thương cho cháu A.

