Lời khai ban đầu của nghi phạm đánh đập, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Thứ Năm, ngày 20/01/2022 16:04 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Trung Huyên trong buổi thực nghiệm hiện trường.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu ở Hà Nội, ngày 20/1, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo vị này, tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Huyên khai nhận đã đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu cháu N.Đ.A (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, Thạch Thất) - con gái chị N.T.L (SN 1995, bạn gái đang chung sống như vợ chồng với Huyên) khiến cháu A. 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa. Lần gần đây nhất, bé A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có 9 dị vật là đinh trong đầu cũng do Huyên gây ra.

Căn nhà trọ nơi cháu A. ở cùng mẹ và Huyên.

Trước đó, khoảng 13h ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu là trẻ em trong tình trạng nguy kịch.

Ngay trong ngày 18/1, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Trung Huyên - nghề nghiệp thợ mộc và bạn gái Huyên là chị N.T.L.

Cháu A. nhập viện, được điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật vào ngày 17/1.

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang, phát hiện trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất. Trước khi nhập viện, bé A. từng 4 lần liên tiếp nhập viện trong thời gian ngắn vì ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt dị vật, gãy tay và đau tai.

