Tin tức 24h qua: “Hố tử thần” rộng hơn 100m2 ở Hà Nội sẽ được xử lý thế nào?

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Hố tử thần” rộng hơn 100m2 ở Hà Nội sẽ được xử lý thế nào?; Youtuber Lê Chí Thành bị khởi tố bắt tạm giạm .... là những tin nóng nhất 24h qua.

“Hố tử thần” rộng hơn 100m2 ở Hà Nội sẽ được xử lý thế nào?

Tối 13/4, theo lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sau khi xảy ra sự việc xuất hiện hố tử thần rộng 100m2 trước cửa nhà dân, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã khảo sát dọc tuyến đường và tuyến ngang đường, địa chất khu vực xảy ra sự cố có biến đổi phức tạp và dị thường.

Đánh giá sơ bộ về nguyên nhân sụt lún cho thấy, hố sụt lún do khoan vào túi khí, làm bục thành, tạo ra hố sụt lún.

“Hố tử thần” xuất hiện tại xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội).

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đưa ra phương án đề xuất khắc phục “hố tử thần” gồm 6 bước gồm: Dọn dẹp mặt bằng khu sụt lún; lấp đầy hố bằng những vật liệu phù hợp; khoan tạo lỗ để phụt vữa xi măng; trải vải địa kỹ thuật gia cố 2 lớp tăng cường phía trên vật liệu; lấp đầy hố sụt lún; cuối cùng là hoàn thành rãnh nước và các lớp mặt đường như ban đầu.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 6/4, gia đình ông Đặng Đình Nhậm ở thôn 2, xã Quảng Bị đào giếng. Trong lúc đào giếng, ông Nhậm bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh.

Sau đó, trước cửa nhà ông Nhậm xuất hiện một hố sâu khoảng sâu 5m, và rộng khoảng 30m2, sau đó, “hố tử thần” tiếp tục lan rộng ra khoảng 50m2. Đến đêm 8/4 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến phần đất xung quanh miệng hố bị sạt xuống tiếp, phần diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên. Theo số liệu đo đạc mới nhất, chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng 8m, diện tích rơi vào khoảng hơn 100m2.

Youtuber Lê Chí Thành bị khởi tố bắt tạm giạm

Chiều 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (sinh năm 1983, thường trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”

Thành từng giữ hàm đại uý, bị tước danh hiệu Công an Nhân dân tháng 7 năm ngoái. Thành sau đó lên mạng xã hội YouTube nhận là người chống tham nhũng, tiêu cực và thường nói về các “án oan”.

Bị can Lê Chí Thành

Thời gian gần đây, Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó tán phát lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Lãnh đạo bệnh viện nêu 4 lý do khiến hơn 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc

Tối 13/4, Tiến sĩ- bác sĩ Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết từ 1/2/2020 đến cuối tháng 3-2021 số lượng người lao động tại đây thôi việc và chuyển công tác là 221 người.

Tuy nhiên, theo ông Thành, trong năm qua bệnh viện ký hợp đồng mới với 506 người. Phần lớn là nhân lực chất lượng cao. Hiện tại, tổng số nhân viên bệnh viện là gần 4.300 người.

Khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai

Ông Thành có đưa ra 4 lý do khiến nhân viên nghỉ việc, chuyển việc: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn thu nhập cán bộ, nhân viên trong bệnh viện bị giảm, cộng thêm nhiều áp lực công việc; Do bệnh viện tự chủ nên một số đơn vị không còn phù hợp; Áp lực tâm lý do một số lãnh đạo bệnh viện lại vướng vào vòng lao lý và cơ quan điều tra, thanh tra Chính phủ; Do áp lực đổi mới.

Về ý kiến cho rằng một số người lao động xin nghỉ việc vì bệnh viện nợ lương và chậm lương, ông Thành khẳng định không có chuyện này. Đây là thông tin không chính xác.

"Hot boy" ngủ quên được cảnh sát phá cửa đón đi thi đã nghỉ học

Chiều 14/4, nam sinh Lê Hoàng Quốc (học sinh trường THPT Số 1 Lào Cai) từng gây bão cộng đồng mạng vì ngủ quên không đi thi, CSGT và tình nguyện viên đã đến nhà phá cửa, đón đi thi đã chia sẻ về quyết định táo bạo khi nghỉ học tại trường đại học Trường Đại học FPT (ở Hà Nội).

Quốc cho biết, sau khi xuống nhập học và học được 5 tháng nam sinh quyết định nghỉ học.

Chia sẻ về lý do nghỉ học Quốc cho hay, chương trình học tại trường nam sinh cảm thấy có thể tự học được. Trước đó, nam sinh thích thiết kế đồ họa nhưng khi vào trường học lại cảm thấy không phù hợp.

Quốc cũng cho biết thêm, nam sinh có dự định theo đuổi con đường nhiếp ảnh vì thích quay phim, chụp ảnh nhưng đây chỉ là công việc phụ. Còn công việc chính, nam sinh muốn có thời gian suy nghĩ và xây dựng lại hình ảnh của bản thân, lên kế hoạch thực hiện dự định.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-ho-tu-than-rong-hon-100m2-o-ha-noi-se-duoc-xu-ly-the-nao-50202...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-ho-tu-than-rong-hon-100m2-o-ha-noi-se-duoc-xu-ly-the-nao-502021144195922291.htm