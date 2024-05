Lập hợp đồng giả lừa bán đất ở Phú Quốc chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, vào tháng 7/2022, Khương đến sinh sống tại TP Phú Quốc (Kiên Giang). Biết được tâm lý người dân muốn mua đất tại Phú Quốc giá rẻ để đầu tư sinh lợi nhuận, Khương lập hợp đồng giả đã mua 2 thửa đất của người dân tại Phú Quốc và kêu bán lại cho chị N.T.H. (SN 1983, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) lừa lấy hơn 13 tỷ đồng. Số tiền được Khương sử dụng vào mục đích cá nhân và đánh bạc. Sau khi thua hết tiền Khương đã bỏ trốn.

Cơ quan Công an bắt tạm giam Lý Vũ Khương.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Khương đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng Công an xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) tiến hành bắt giữ Khương và di lý về Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

