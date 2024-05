Diễn biến mới vụ bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, gia đình nạn nhân trình báo ngày 13-4, chị BN (37 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) bị mất tích sau khi đưa con đi học trên địa bàn TP Biên Hoà.

Đến 26-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Danh Sơn là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội. Được biết, Danh Sơn là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo điều tra, dù cả hai đã có gia đình riêng nhưng Danh Sơn và chị N vẫn có quan hệ tình cảm khoảng một năm nay. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Danh Sơn bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: VH.

Ngày 13-4, chị N đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N nói mệt nên Sơn truyền nước cho chị.

Lúc này, nghĩ về chuyện mâu thuẫn tình cảm nên trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng, nhiều lần với mục đích làm cho bạn gái tử vong.

Sau khi bơm thuốc, thấy chị N đã bất động, Sơn phân xác nạn nhân, mang đến khu vực vắng người ở TP Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu. Ngoài ra, hung thủ còn lấy một số tài sản của nạn nhân.

Một nguồn tin cho biết, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can Sơn với hai tội danh trên. Còn dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể, hiện nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

