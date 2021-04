Tin tức 24h qua: Đống gạch đè móp ca pô, nữ chủ xe Mercedes vẫn có hành động đẹp

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 20:12 PM (GMT+7)

Đống gạch đè móp ca pô, nữ chủ xe Mercedes vẫn có hành động đẹp; Cộng đồng mạng lên án video dùng chổi quét nhà đập vào đầu và mặt người khác... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đống gạch đè móp ca pô, nữ chủ xe Mercedes vẫn có hành động đẹp

Sáng 21/4, nữ tài xế xe Mercedes cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 20/4, chị đang lưu thông trên cầu An Dương, Hải Phòng thì bất ngờ một chiếc xe 3 bánh tự chế mất lái tông vào ô tô của chị.

Sau cú va chạm bất ngờ, 1 phần gạch đổ lên nắp ca pô Mercedes khiến đầu xe bị móp méo. Tại hiện trường vụ tai nạn, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng. Nữ tài xế hoảng sợ nhìn đầu xe móp méo cùng đống gạch chồng chất bên trên. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nữ tài xế ô tô Mercedes, sau khi vụ tai nạn xảy ra chị không bắt tài xế xe 3 bánh tự chế phải chịu trách nhiệm đền bù. Xe ô tô của chị cũng vừa hết bảo hiểm xong, chưa kịp mua thì xảy ra vụ tai nạn. Hiện tại, chiếc xe ô tô đã được gia đình chị đưa vào xưởng để sửa chữa và chưa biết giá sửa hết bao nhiêu.

Chủ xe Mercedes cũng cho biết thêm, sự việc giải quyết tại hiện trường luôn, tài xế xe 3 bánh tự chế cũng cảm ơn và xin lỗi chị về vụ tai nạn. Sau đó, ai về nhà nấy, chị cũng không biết tên tài xế là gì, nhà ở đâu. Một số thông tin trên mạng nói chủ xe đến nhà người đàn ông điều khiển xe 3 bánh tự chế cho tiền, hỏi thăm là không đúng.

Cộng đồng mạng lên án video dùng chổi quét nhà đập vào đầu và mặt người khác

Kênh YouTube NVL Team (chủ tài khoản là Nguyễn Văn Lên, ở An Nhơn, Bình Định) bị cộng đồng mạng phản ứng khi đăng tải video có tiêu đề “2 đỏ đi xin …, Phúc làm phép giúp thầy cúng. Tâm linh”.

Nội dung clip thể hiện, Lên rủ các thành viên trong nhóm đến nhà một người đàn ông cùng xóm để chơi. Sau khi đến gặp người đàn ông, ở gần cuối video, thanh niên tên P. "chơi khăm" khi dùng chổi quét nhà nhúng nước, liên tục đập vào đầu và mặt một thanh niên khác trong nhóm của mình. Cả nhóm sau đó cười hả hê khi đã "chơi khăm" được thanh niên kia.

Kênh YouTube NVL Team bị lên án vì video dùng chổi quét nhà đập vào đầu và mặt người khác (ảnh chụp màn hình)

Trước đó, kênh YouTube Tiến Black cũng bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt vì lừa một thanh niên trong nhóm ăn trứng chiên kèm quần nhỏ của phụ nữ. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Bình Định cho biết, trong những ngày tới sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh video “ăn trứng chiên kèm quần nhỏ phụ nữ này.

Giãy bày của chủ nhân tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa

Chiều 21/4, ông Nguyễn Ngọc Đông, chủ của bức tượng Nữ thần tự do ở điểm du lịch có tên An Sa Pa, thuộc tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa cho biết, đây là phiên bản tượng Nữ thần tự do được thiết kế giống với những mô hình bằng tuyết của các nước trên thế giới mà không phải mô hình so với nguyên bản tại Mỹ. Đây cũng chỉ là một trong nhiều công trình mô phỏng lại các công trình lớn trên toàn thế giới có tại khu check-in, trong đó có cả tháp Eiffel (Paris, Pháp), tháp nghiêng Pisa (Italia), núi Tổng thống Mount Rushmore (Mỹ)...

Việc khắc phục khuôn mặt bức tượng để đạt được như mong muốn sẽ tốn kém rất nhiều chi phí.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, cho biết đang rất tiếp tục hoàn thiện các giấy tờ mà đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu.

CSGT lái mô tô đặc chủng dẫn đường, yêu cầu dân nhường đường cho ôtô biển vàng

Chiều tối 20/4, nhiều người di chuyển trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) vô cùng bất ngờ khi thấy một CSGT lái mô tô đặc chủng liên tục ra hiệu cho các phương tiện xung quanh giảm tốc độ, nhường đường cho ôtô biển vàng phía sau, không rõ nguyên nhân.

Báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Đội CSGT Cát Lái cho biết, khoảng 17h25 ngày 20/4, đại úy Nguyễn Hữu Thắng cán bộ Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống thì có một người đàn ông chạy xe ô tô đến nhờ anh Thắng hỗ trợ dẫn đường giúp vợ anh đang chuyển dạ sắp sinh con, vì đường cao điểm rất đông xe, di chuyển khó khăn.

Sau đó, đại úy Thắng nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho xe chở sản phụ di chuyển đến bệnh viện kịp thời. Vụ việc trên đã được người nhà đi cùng xe của sản phụ dùng điện thoại ghi lại và đăng trên facebook.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-dong-gach-de-mop-ca-po-nu-chu-xe-mercedes-van-co-hanh-dong-dep...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-dong-gach-de-mop-ca-po-nu-chu-xe-mercedes-van-co-hanh-dong-dep-502021214201330254.htm