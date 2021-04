Tin tức 24h qua: Lý do bắt Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Lý do bắt Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa; Lễ hội Đền Hùng năm 2021 sẽ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công bố lý do bắt Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Sáng 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, vào tháng 5/2020, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một đoạn clip với tựa đề "Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) Thanh Hóa nhận hối lộ" gây xôn xao dư luận. UBND thị xã Nghi Sơn ngay sau đó đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Ông Tùng bị bắt về tội lơi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Thời điểm đó, ông Hồ Đình Tùng đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (người xuất hiện trong clip) cũng có đơn tố việc ông bị nhóm người mang clip đến dọa và tống tiền.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người liên quan để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lễ hội Đền Hùng năm 2021 sẽ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội

Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày 17/4 và 21/4 (tức ngày 6 và 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ).

Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hồi Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 sẽ chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội để bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra ngày 17/4; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày Giỗ Tổ và Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" diễn ra ngày 21/4.

Chủ nhân ngôi nhà 3 tầng bị đổ sập tiết lộ số tài sản bị mất trong đống đổ nát

Trước đó, vào khoảng 3h sáng 12/4, căn nhà 3 tầng ở số 117 đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai bất ngờ sập đổ.

Căn nhà số 117 có 2 ông bà cao tuổi sinh sống, con cái đều đi làm ăn xa ở miền nam và nước ngoài. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có cụ bà đang ngủ (cụ ông đi vắng), may mắn cụ bà đã kịp thời ra ngoài trước khi căn nhà sập đổ.

Hiện trường ngôi nhà bị đổ sập. Ảnh báo Lào Cai.

Nguyên nhân bước đầu được lực lượng chức năng xác định là do ảnh hưởng bởi công trình bên cạnh là căn nhà số 119 đang thi công phần móng được ít hôm. Căn nhà mới xây này trước đó có xin cấp phép xây dựng 4 tầng, có tầng âm để xe.

Hiện chính quyền địa phương để 2 gia đình tự thoả thuận, thống nhất phương án khắc phục sự cố. Có 2 phương án được đưa ra, một là bồi hoàn bằng cách xây lại căn nhà mới, hai là mua luôn cả đất cho liền thổ nếu ông bà Páo đồng ý.

Trước thông tin cho rằng, gia đình ông Giàng Seo Páo (chủ ngôi nhà) định bán căn nhà với giá 6 tỷ đồng, ông Páo cho hay: “Cũng phải khoảng đó đấy”.

Ông Páo cho biết, khoảng 10 triệu đồng nhưng toàn bộ giấy tờ của 2 vợ chồng và giấy tờ nhà giờ đã bị chôn lấp, chưa tìm được.

Cảnh cáo đại úy công an vì bị tố "vòi tiền" khi giải quyết tai nạn giao thông

Ngày 12/4, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thi hành kỷ luật một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự vì có hành vi vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Công an huyện Nông Cống - nơi đại úy Nguyễn Thế Thao đang công tác

Theo hồ sơ, Công an huyện Nông Cống nhận được phiếu chuyển đơn của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn của chị Nguyễn Thị Thuý tố cáo ông Nguyễn Thế Thao có hành vi xúi giục chồng chị Thuý là Mai Đình Tân làm giấy phép lái xe ôtô giả bỏ vào hồ sơ vụ án tai nạn giao thông do Tân gây ra và "vòi tiền" của gia đình chị để giải quyết vụ án.

Quá trình thanh tra, xác minh, kết luận đại uý Nguyễn Thế Thao có hành vi "Vi phạm nghiêm trọng những nội dung của quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy tắc ứng xử của Công an nhân dân" và bị kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo.

