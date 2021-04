Chủ nhân tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa: Mọi người "ném đá", tôi rất đau lòng

Chia sẻ nỗi mệt mỏi khi bị dư luận ném đá, ông Đông giãi bày: "Điểm du lịch này là giấc mơ của tôi".

Tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa (trái) và phiên bản gốc ở Mỹ (phải). Ảnh: Facebook.

Liên quan đến hình ảnh tượng ở Sa Pa (Lào Cai) mô phỏng theo dáng đứng của tượng Nữ thần tự do ở nước Mỹ, nhưng phiên bản ở Việt Nam được dân mạng ví von là phiên bản lỗi, chiều 21/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Đông, chủ của bức tượng Nữ thần tự do ở Sa Pa cho biết, ông đang rất tiếp tục hoàn thiện các giấy tờ mà đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu.

Ông Đông giải thích, đây là phiên bản tượng Nữ thần tự do được thiết kế giống với những mô hình bằng tuyết của các nước trên thế giới mà không phải mô hình so với nguyên bản tại Mỹ. Đây cũng chỉ là một trong nhiều công trình mô phỏng lại các công trình lớn trên toàn thế giới có tại khu check-in, trong đó có cả tháp Eiffel (Paris, Pháp), tháp nghiêng Pisa (Italia), núi Tổng thống Mount Rushmore (Mỹ)...

Theo ông Đông, việc khắc phục khuôn mặt bức tượng để đạt được như mong muốn sẽ tốn kém rất nhiều chi phí.

“Tượng của chúng tôi so với bản Nữ thần tự do được nặn bằng tuyết của các nước là giống gần như hoàn toàn, không phải tượng Nữ thần tự do đang đứng. Tôi không muốn sao y bản chính, vì ở Việt Nam đã có nhiều rồi. Những người thợ địa phương làm cho tôi tay nghề chỉ có thế. Xấu đẹp còn do mắt nhìn từng người. Nên thấy mọi người ném đá nhiều quá tôi rất đau lòng. Nếu quá nhiều người còn chê bức tượng xấu thì tôi sẽ cho chỉnh sửa", ông Đông nói.

Cũng theo ông Đông, bức tượng này chỉ cao có 10m chứ không phải cao 30m như thông tin trên mạng xã hội đã đưa.

Chia sẻ sự mệt mỏi khi bị dư luận ném đá, ông Đông giãi bày: "Điểm du lịch này là giấc mơ của tôi. Tôi đang thực hiện giấc mơ kinh doanh du lịch của mình, đóng góp vào cho Sa Pa một điểm đến để phát triển du lịch địa phương".

Bức tượng Nữ thần tự do nằm trong khu du lịch của ông Đông.

Trước đó, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai) xác nhận, bức tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” nằm tại điểm du lịch có tên An Sa Pa, thuộc tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và mạng xã hội, chính quyền đã lập tổ công tác đi kiểm tra sơ bộ khu vực đặt tượng.

Ngoài tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi”, tại đây còn tạc lại cả tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi) nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Trong địa bàn thị xã Sapa nhiều năm qua xuất hiện nhiều điểm check-in du lịch, nhưng đa số là tự phát, chủ cơ sở thích mô hình nào thì sẽ làm mô hình đó để phục vụ du khách đến thăm quan.

Từ tháng 3/2021, UBND thị xã Sapa mới có văn bản tạo hành lang pháp lý cho những cá nhân, tổ chức đầu tư các điểm check-in đúng quy định. Đội kiểm tra liên ngành trong những ngày tới sẽ đôn đốc, hỗ trợ chủ cơ sở check-in này khắc phục hậu quả, những vấn đề bất cập đã nêu. Việc này giúp thu hút khách du lịch Sapa hiệu quả hơn mà không mang lại những dư luận không mấy tích cực như trong thời gian qua.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai khẳng định: “Ở các điểm du lịch luôn có sự kiểm soát rất tốt của các cơ quan nhà nước và các đơn vị đã được cấp phép, đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, có một số điểm check-in tự phát, chính quyền địa phương nắm được phản ánh có kiểm tra và sẽ chấm dứt hoạt động của đơn vị không đủ điều kiện”.

Trước phản ứng của dư luận về thẩm mỹ của tượng Nữ thần tự do ở Sa Pa, ông Hà Văn Thắng cho rằng, mỗi người có cách đánh giá riêng đối với các tác phẩm mỹ thuật. Tuy nhiên, các tác phẩm này vẫn cần có chuẩn mực chung. Chúng tôi đang trao đổi, chia sẻ và có thể phải có tham vấn của các nhà chuyên môn về mỹ thuật”, ông Thắng nói.

