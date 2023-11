Trao 2 sổ tiết kiệm cho 2 con của Đại uý Trần Trung Hiếu hy sinh khi bắt tội phạm

Ngày 21-11, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã trao sổ tiết kiệm cùng quà của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho 2 con của liệt sĩ Trần Trung Hiếu, chiến sĩ công an vừa hy sinh khi đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

2 sổ tiết kiệm của Hội LHPN Việt Nam (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng), cùng 2 suất quà của cá nhân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Đại diện Hội LHPN Hà Tĩnh thăm hỏi động viên gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh Hội LHPN Hà Tĩnh)

Trước đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu cho 2 con Đại úy Hiếu cho đến năm 18 tuổi.

Theo đó, Hội phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu bé Trần Nam Khánh hiện chưa đầy 10 tháng tuổi cho đến năm 18 tuổi; Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu bé Trần Thúy Ngân chưa đầy 3 tuổi cho đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm/bé. Ngoài ra, những ngày lễ, tết hay đầu năm học mới, các "mẹ đỡ đầu" thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân cũng sẽ chăm sóc, thăm hỏi và có quà cho các con.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bồng an ủi con gái đầu của đồng chí Hiếu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều ngày 13-11, thượng úy Trần Trung Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Củi thì phát hiện Bảo có biểu hiện nghi vấn đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Bị phát hiện, Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương thượng úy Hiếu vào vùng cổ và ngực.

Ngay sau đó, thượng úy Hiếu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, còn Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đồng chí Trần Trung Hiếu đã không qua khỏi sau 4 ngày được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa tại bệnh viện.

