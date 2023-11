Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên lao xe máy vào ô tô, gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 21/11, Đội CSGT-TT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 thanh niên đi xe máy gây náo loạn tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất vào hôm qua (20/11).

Lực lượng an ninh và hành khách tại sân bay khống chế 2 thanh niên đi xe máy

Theo đó, 2 thanh niên được xác định 15 tuổi và 16 tuổi, quê Đồng Nai.

Khoảng 11h ngày 20/11, một người cầm lái xe máy (BKS: 51Z1 – 245.34) chở người còn lại lưu thông hướng từ đường Trường Sơn, vượt chốt an ninh đi làn ô tô vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khi chạy tốc độ nhanh đến khu vực ga đến quốc tế, xe máy tông vào một ô tô rồi ngã ra đường và bị lực lượng an ninh cũng như nhiều hành khách tại đây bắt giữ lại, giao cho Đồn công an sân bay (thuộc Công an quận Tân Bình).

Vụ việc gây xôn xao khu vực sân bay và clip về vụ việc cũng lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai thanh niên khai do chạy nhầm vào sân bay chứ không phải cướp giật như mạng xã hội thông tin. Sau khi xác minh vụ việc, công an quận bàn giao cho Đội CSGT – TT Công an quận Tân Bình để xử lý theo quy định.

Theo đó, người điều khiển xe máy bị phạt hành chính về hành vi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm xe máy đi vào. Mức phạt với hành vi này là 500.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy cũng bị phạt thêm lỗi điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô mà không có bằng lái xe. Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng – 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng sẽ bị lập biên bản vi phạm lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Hiện người nhà của 2 người đi xe máy đã có mặt để giải quyết vụ việc liên quan.

