Tin tức 24h qua: Đang xem xét xử lý kênh TikTok của cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" 

Đang xem xét xử lý kênh TikTok của cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi"

Ông Nguyễn Phan Phúc, Phó Trưởng Phòng Thanh tra Báo chí và Xuất bản, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin về video clip của cô đồng T.H với câu nói "đúng nhận, sai cãi" thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo ông Nguyễn Phan Phúc, cơ quan chức năng của Bộ TT-TT đang xem xét các video có vi phạm đưa tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan, xúc phạm nhân phẩm người khác hay không. Khi đủ căn cứ kết luận vi phạm quy định pháp luật, Bộ TT-TT sẽ chỉ đạo các sở TT-TT có liên quan tham gia xử lý.

Cô đồng Trương Thị H. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Trước đó, trên nền tảng TikTok, bà Trương Thị H. (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tự xưng là cô đồng T.H phát đi nhiều video bói toán. Không chỉ xem số mệnh, dự đoán về công việc, tình duyên, người phụ nữ này còn nói về gia thế, thậm chí chỉ đích danh họ tên các thành viên trong gia đình của người hỏi. Chỉ mới 2 tháng sau khi đăng clip đầu tiên, tài khoản TikTok của cô đồng T.H. đã có hơn 150.000 lượt theo dõi.

Ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt bà H. vi phạm hành chính về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" bằng hình thức phạt tiền, với mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc, một người tử vong sau khi ăn chè miễn phí

Chiều 10-2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nguyên gây ngộ độc chè đậu trắng khiến một người tử vong. Theo đó, tác nhân gây ngộ độc là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm bệnh nhân bị ngộ độc.

Trước đó bà NTAT (ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nấu chè đậu trắng phát miễn phí cho bà con ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, Chợ Mới nhân dịp rằm tháng Giêng âm lịch.

Nguyên liệu nấu chè gồm 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg dừa nạo sẵn và 24 kg đường cát. Sáng 4/2, bà T bắt đầu phát chè cho bà con (không rõ số lượng)

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhiều người sau khi ăn chè có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt… Cụ thể có 31 ca (8 nam, 23 nữ) phải nhập viện cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn. Ngoài ra có 4 ca nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, một trường hợp đã tử vong sau đó.

Đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp cựu cán bộ CSGT-TT bị bắt

Liên quan đến vụ việc 6 người nguyên là cán bộ thuộc một Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ngày 10/2, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nhóm này đã sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành công an với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 vào cuộc vụ xe biển đỏ không dừng sau tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 7/2, tại thôn Võ Tánh 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Lúc này, Đại úy Nguyễn Văn Niềm (49 tuổi, ngụ ở TP Quy Nhơn, Bình Định) là lái xe Trung đoàn vận tải 655 thuộc Quân khu 5 điều khiển xe tải biển số KV-82-50 lưu thông theo hướng bắc – nam.

Khi đến địa điểm trên, phần đuôi xe tải đã va chạm với xe máy 79H1-043.65 do ông Nguyễn Lựa (69 tuổi, ngụ ở thị xã Ninh Hòa) điều khiển lưu thông cùng chiều bên phải. Cú va chạm làm ông Lựa ngã ra đường, đa chấn thương. Xe máy bị hư hỏng.

Lái xe không biết xảy ra va chạm nên vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Trưa 10/2, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa thông tin: Hồ sơ vụ tai nạn giao thông giữa xe tải biển số đỏ và xe máy xảy ra ở TP Nha Trang đã được chuyển qua cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 điều tra, xử lý theo quy định. Vị này cũng thông tin, ban đầu lái xe xác nhận không biết đã gây ra tai nạn. Người này vẫn điều khiển phương tiện đi theo đoàn để thực hiện nhiệm vụ nên tiếp tục hành trình.

Lái xe cho biết khi đến Ninh Thuận nhận thông tin về vụ tai nạn, tuy nhiên do nhiệm vụ gấp nên tiếp tục đi vào TP.HCM để hoàn thành công việc. Sau đó, lái xe đã đến Công an thị xã Ninh Hòa trình diện và thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ang-xem-xet-xu-ly-kenh-tik-tok-cua-co-ong-bo-cau-34-u...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ang-xem-xet-xu-ly-kenh-tik-tok-cua-co-ong-bo-cau-34-ung-nhan-sai-cai-34-a593138.html