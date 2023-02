Tin tức 24h qua: Cuộc sống mới của bé trai được mẹ gửi vào chùa kèm bức thư “bố dượng không đồng ý nuôi"

Cuộc sống mới của bé trai được mẹ gửi vào chùa kèm bức thư “bố dượng không đồng ý nuôi"

Sáng 31/1, ông Thân Ngọc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, chính quyền chưa tìm được người thân cho bé trai 6 tuổi được mẹ gửi vào chùa kèm bức thư “bố dượng không đồng ý nuôi”.

Bé trai bị bỏ rơi.

Theo ông Hoàn, sau khi hết thời gian thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, chính quyền đã làm thủ tục và đăng ký cho bé trai ở tại chùa Dâu trên địa bàn xã. Tại đây, bé trai được chăm sóc tận tình, đầy đủ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, trên mạng xã hội Faebook chia sẻ hình ảnh kèm theo một bức thư được người mẹ viết, với mong muốn gửi một bé trai vào chùa Dâu nhờ nhà chùa nuôi dưỡng vì bố dượng không đồng ý nuôi. Người mẹ này cũng mong muốn nhà chùa giúp đỡ để cháu được có nơi ở và học tập. Sau này, có điều kiện và ổn định cuộc sống, người mẹ sẽ về thăm cháu và nhà chùa.

Một phi công hy sinh trong vụ máy bay quân sự Su-22 rơi ở sân bay Yên Bái

Vào lúc 12 giờ 9 phút ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh tại sân bay Yên Bái, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Máy bay quân sự ở khu vực sân bay Yên Bái, khiến một phi công hy sinh. Ảnh minh hoạ

Đại úy Trần Ngọc Duy (sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình.

Bộ Công an có tân Chánh Văn phòng

Sáng nay 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, sẽ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an thay cho Trung tướng Tô Ân Xô. Trung tướng Tô Ân Xô thôi chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an nhưng vẫn làm Trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Người phát ngôn của Bộ này.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thay Đại tá Đặng Hồng Đức. Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2023.

Đề nghị tháo dỡ lều quán "cân điêu" hải sản ở Mũi Né

Thời gian gần đây các hộ kinh doanh hải sản tại làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã dùng cân không đúng quy định, xảy ra nhiều vụ dùng cân gian lận, buôn bán nhếch nhác ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch. Đặc biệt, trong ngày 28/1 vừa qua, một video đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem.

Các hộ kinh doanh hải sản tại làng chài Mũi Né

Theo nội dung video, một du khách nghi ngờ bị cân gian khi mua hải sản tại đây đã mang theo 3 lon bia, loại 330ml và bí mật quay lại nơi bán. Sau khi đặt 3 lon bia lên chiếc cân thứ nhất tại nơi bán hải sản thì kim cân chỉ gần 1kg. Tương tự với chiếc cân thứ 2 đặt bên cạnh, 3 lon bia thể hiện trọng lượng đến 1.4kg.

Ngày 30/1, UBND phường Mũi Né có văn bản yêu cầu các hộ kinh doanh hải sản tự phát tại làng chài Mũi Né tự tháo dỡ lều bạt, hàng quán buôn bán từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 3-2-2023. Quá thời gian trên, địa phương sẽ tổ chức lực lượng tháo dỡ.

3-3,2% tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhập ngũ mỗi năm

Bộ Quốc phòng vừa trả lời kiến nghị của cử tri "tất cả nam thanh niên đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; sau đó mới được đi học đại học hoặc học nghề". Theo đó, theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng, Bộ cho hay, theo quy định của Luật NVQS 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện NVQS.

Hằng năm, Bộ Quốc phòng chỉ gọi nhập ngũ từ 3,0 đến 3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện NVQS. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ. Hằng năm, Bộ Quốc phòng chỉ gọi nhập ngũ từ 3,0 đến 3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện NVQS.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Quốc phòng tiếp thu, nghiên cứu, xem xét báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật NVQS; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực NVQS bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện góp phần thực hiện công bằng trong công tác tuyển quân.

