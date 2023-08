Tin tức 24h qua: Công an Bình Dương thông tin về vụ đôi chân người bị đốt cháy

Thông tin mới vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT hy sinh

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường.

Ngày 1-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 3 cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký các quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 3 cán bộ hy sinh. Cụ thể, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường được truy thăng lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy.

Điểm sạt lở đèo Bảo Lộc đã được khắc phục xong, xe cộ đã có thể lưu thông. Ảnh: TS

Cũng trong ngày 1-8, cung đường đèo Bảo Lộc nối TP Bảo Lộc với huyện Đạ Huoai đã được thông xe trở lại sau 2 ngày tạm đóng để xử lý hiện trường vụ sạt lở tại đây.

Trước đó, chiều 30-7, đèo Bảo Lộc xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Nhóm CSGT Trạm Madaguoi trong lúc có mặt tại chốt trực trên đèo Bảo Lộc thì xảy ra sạt lở khiến 3 CSGT cùng một người dân tên Phạm Ngọc Anh tử vong.

Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ gia đình 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông và người dân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Loạt vết nứt bất thường sau hai tiếng nổ lớn từ lòng đất

Chiều 1/8, UBND Tuy Đức (Đắk Nông) vừa có báo cáo nhanh liên quan đến hiện tượng hàng loạt vết nứt lạ xuất hiện sau tiếng nổ lớn.

Các vết nứt xuất hiện sau tiếng nổ lớn

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 31/7 và 3h sáng 1/8, trong lúc người dân buôn Bu Krắc (xã Quảng Trực) đang ngủ thì nghe có tiếng nổ lớn. Sau đó, dưới lòng đất dịch chuyển và có hiện tượng rạn nứt bề mặt. Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất. Các vết nứt có chiều dài khoảng 200m, rộng tầm 10-15cm.

Cơ quan chức năng ghi nhận có rất nhiều vị trí bị rạn nứt như mặt đường nhựa và các vị trí khu vực nhà người dân đang sinh sống. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao có 17 hộ với 53 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Tuy Đức đã chỉ đạo khẩn trương di dời toàn bộ 17 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Huyện tiếp tục rà soát tình hình sạt lở đất trong khu vực, phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân của các vết nứt trên mặt đất.

7 năm nữa, 16 triệu người cao tuổi Việt Nam nguy cơ không có lương hưu

Đến năm 2030, dự báo có khoảng 16 triệu người cao tuổi ở Việt Nam không có lương hưu

Bộ LĐ-TB&XH vừa cập nhật báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu thống kê, hiện nay, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là hơn 5,1 triệu người, mới chỉ chiếm 35% so số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Trong khi đó, mục tiêu của Nghị quyết số 28 - NQ/TW phấn đấu số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt khoảng 55% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030.

Thực trạng trên được lý giải là do theo luật hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khá cao (80 tuổi); thời gian tham gia BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu khá dài (20 năm) dẫn đến nhiều người không tích luỹ đủ thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách nhà nước thì đến năm 2030, sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa xảy ra nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Công an Bình Dương thông tin về vụ đôi chân người bị đốt cháy trong túi du lịch

Ngày 1-8, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Tứ chi được phát hiện đã bị thiêu cháy

Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ.

"Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin thêm về vụ án"- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Trước đó, chiều tối 24-5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phát hiện một chiếc túi du lịch cháy xém, bên trong có 2 đoạn chân người đã bị cháy, chỉ còn lại bàn chân. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả.

Nạn nhân được xác định là nam giới trưởng thành, cao từ 1,68 m-1,7 m, chết khoảng từ 8-14 ngày trước khi được phát hiện.

