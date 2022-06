Tin tức 24h qua: Cô gái tử vong sau hơn 6 tiếng vào quán karaoke

Cô gái tử vong sau hơn 6 tiếng vào quán karaoke; 2 chiến sỹ công an tử vong sau tai nạn với xe khách;.... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Cô gái tử vong sau hơn 6 tiếng vào quán karaoke

Ngày 17/6, đại diện lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái tử vong sau khi hát ở quán karaoke Thanh Thảo.

Theo lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng, cô gái này tạm trú trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này đi hát cùng nhóm bạn, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thiếu nữ tử vong sau khi vào quán karaoke cùng nhóm bạn (ảnh minh hoạ)

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 15/6, Công an TP Hải Dương tiếp nhận thông tin về việc một số người đưa chị Đặng Thị Kim C. (SN 2003), ở huyện Châu Phú (An Giang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xác minh ban đầu, khoảng 23h20 ngày 14/6, chị C. cùng nhóm bạn đến quán karaoke Thanh Thảo. Sau đó khoảng 6h – 7h ngày 15/6, chị C. được nhóm đưa đi cấp cứu do bất tỉnh. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu thì chị C. đã tử vong.

2 chiến sỹ công an tử vong sau tai nạn với xe khách

Sáng 17/6, Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 đã có báo cáo sơ bộ về vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở tuyến QL1.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h50 ngày 17/6, tại Km 570+600 QL1A (thuộc địa phận phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) giữa 1 xe khách và 1 xe ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào thời điểm trên xe khách mang BKS 36B - 030.02 lưu thông theo hướng Bắc - Nam khi đến địa điểm trên tông trực diện với xe ô tô 5 chỗ mang BKS 38A - 408.40 lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe ô tô 5 chỗ tử vong tại chỗ; 1 người bị thương nặng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tri Hà - Chủ tịch UBND P. Kỳ Trinh xác nhận thông tin trên và cho biết, 2 người tử vong sau vụ tai nạn là chiến sỹ công an đang công tác tại Công an thị xã Kỳ Anh.

Cục Hàng không lên tiếng về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc với nghi vấn rửa tiền

Mới đây, hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc. 9 tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền, số tiền 60.000 đô la Úc (AUD) được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý.

Đáng chú ý, mặc dù quốc tịch của 9 tiếp viên này và hãng hàng không mà họ đang làm việc không được nêu chi tiết trong bản tin, nhưng hình ảnh về tang chứng của vụ án được đăng tải trong video cho thấy hàng loạt tấm hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam bị thu giữ.

Hình ảnh từ bản tin của 7News cho thấy hiện vật thu giữ ở sân bay - Ảnh cắt từ clip

Lên tiếng về thông tin trên, ngày 17/6, một lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam cho biết Cục đã yêu cầu 2 hãng hàng không Việt Nam có khai thác đường bay đến Úc là Vietnam Airlines và Bamboo Airways báo cáo và đang chờ thông tin phản hồi.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo thông tin sơ bộ nắm được, sau khi nhà chức trách Úc phỏng vấn và kiểm tra thì cả 9 tiếp viên đã được cho về ngay trong ngày, vì vậy thông tin tiếp viên bị bắt là không chính xác. Hiện nhà chức trách Úc chưa có phản hồi gì với nhà chức trách Việt Nam. Có thể chỉ là kiểm tra hành chính và nhắc nhở.

Hai hãng hàng không trong nước hiện có đường bay đến Úc là Vietnam Airlines và Bamboo Airways cũng đã lên tiếng về vụ việc này.

Đại diện Bamboo Airways khẳng định tiếp viên của hãng không liên quan đến vụ việc 9 tiếp viên bị bắt giữ như 7 News thông tin. Trong khi đó, ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết hiện hãng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về việc các tiếp viên bị bắt giữ. Tất cả tổ bay tiếp viên của hãng sang Úc vẫn đi về bình thường. Sau khi có thông tin trên 7 News của Úc thì Vietnam Airlines đã đề nghị cơ quan Úc thông báo cụ thể vụ việc là gì. Tuy nhiên, đến nay hãng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nguyên nhân khiến rác chất thành núi ở Hà Nội

Mấy ngày gần đây, trên nhiều tuyền phố ở Hà Nội xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ. Các xe rác chất cao như núi, xếp hàng dài bên vệ đường nhưng không được vận chuyển đi.

Ngày 17/6, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xác nhận, có tình trạng rác thải trong nội thành Hà Nội ùn ứ. Tuy nhiên, lần này không phải do người dân chặn xe vào bãi rác mà do bãi rác Nam Sơn đang quá tải.

Rác thải ùn ứ nhiều trong nội thành Hà Nội ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Nguyên nhân bãi rác Nam Sơn quá tải là do Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý nằm trong Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) chậm đi vào hoạt động theo kế hoạch nên lượng rác phát sinh lại phải chuyển về các bãi chôn lấp trong bãi rác Nam Sơn.

Trong khi đó, bãi rác Nam Sơn đã gần đầy, việc chuẩn bị hạ tầng các ô chôn lấp không được đảm bảo. Thêm vào đó, bãi chôn lấp cao, đường dốc, sân quay đầu hẹp… khiến thời gian xe rác ra vào bãi kéo dài, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển rác thải từ khu vực nội thành lên bãi rác Nam Sơn.

Giám đốc CDC Khánh Hòa bị khởi tố

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hoà (CDC Khánh Hòa) do liên quan việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Công ty CP Công nghệ Việt Á. Trong đó, có ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc, kiêm Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc một số cán bộ CDC Khánh Hòa về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Khánh Hoà.

Ông Huỳnh Văn Dõng từng nói rằng không liên quan gì đến Công ty Việt Á

Trước khi bị khởi tố, ông Huỳnh Văn Dõng từng nhiều lần khẳng định trước truyền thông rằng ông không có mua và ký hợp đồng nào của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu Công an Khánh Hoà xác định, trong quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dõng và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-co-gai-tu-vong-sau-hon-6-tieng-vao-quan-karaoke-50202217620723199.htm