Giám đốc CDC Khánh Hòa nói gì trước khi bị khởi tố?

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 14:36 PM (GMT+7)

Trước khi bị khởi tố, Giám đốc CDC Khánh Hòa từng trả lời báo chí rằng không mua gì và không biết các sự việc liên quan kit test Việt Á.

Ông Huỳnh Văn Dõng từng nói rằng không liên quan gì đến Công ty Việt Á

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hoà (CDC Khánh Hòa) do liên quan việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Công ty CP Công nghệ Việt Á. Trong đó, có ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc, kiêm Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc một số cán bộ CDC Khánh Hòa về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Khánh Hoà.

Liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế của Công ty CP Công nghệ Việt Á, vào tháng 12/2021, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa, từng trả lời báo chí rằng: “Tôi không có mua và ký hợp đồng nào của Công ty Việt Á. Riêng kit test thì CDC chúng tôi mua bằng cách đấu thầu qua mạng rộng rãi, công ty trúng thầu không phải là Công ty Việt Á".

Khi cơ quan Công an Khánh Hoà phong tỏa tài sản 10 người liên quan và điều tra tại CDC Khánh Hòa tháng 12/2021, ông Huỳnh Văn Dòng từng nói: “Đó là việc của họ làm thôi. Tôi chưa thấy ai nói gì cả. Tôi cũng không có mua gì cả (mua sắm thiết bị y tế - PV)” .

Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu Công an Khánh Hoà xác định, trong quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dõng và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất.

