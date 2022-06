Hải Dương: Điều tra vụ thiếu nữ tử vong sau khi vào quán karaoke Thanh Thảo

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 14:36 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau hơn 6 giờ ở trong quán karaoke ở TP Hải Dương, nhóm bạn phát hiện thiếu nữ bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngày 17/6, trao đổi với PV Báo Giao Thông, đại diện lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái tử vong sau khi hát ở quán karaoke Thanh Thảo.

"Cô gái này tạm trú trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này đi hát cùng nhóm bạn, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Chưa rõ có phải nhân viên quán hát hay không", đại diện lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng thông tin.

Thiếu nữ tử vong sau khi vào quán karaoke cùng nhóm bạn (ảnh minh hoạ)

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 15/6, Công an TP Hải Dương tiếp nhận thông tin về việc một số người đưa chị Đặng Thị Kim C. (SN 2003), ở huyện Châu Phú (An Giang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xác minh ban đầu, khoảng 23h20 ngày 14/6, chị C. cùng nhóm bạn đến quán karaoke Thanh Thảo. Sau đó khoảng 6h – 7h ngày 15/6, chị C. được nhóm đưa đi cấp cứu do bất tỉnh. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu thì chị C. đã tử vong.

Về thông tin nghi vấn nhóm người này sử dụng ma tuý, đại diện công an địa phương cho biết, vụ việc đang điều tra.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong ở bệnh viện. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân", đại diện công an địa phương cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao Thông, đại diện lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết: "Đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ thông tin".

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hai-duong-dieu-tra-vu-thieu-nu-tu-vong-sau-khi-vao-quan-karaoke-than...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hai-duong-dieu-tra-vu-thieu-nu-tu-vong-sau-khi-vao-quan-karaoke-thanh-thao-d556162.html