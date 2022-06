Tin tức 24h: Tìm bị hại trong vụ ông Trịnh Văn Quyết

Thứ Ba, ngày 07/06/2022 20:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tìm bị hại trong vụ ông Trịnh Văn Quyết; Người tử vong khi đu dây ở chung cư là cán bộ công an TP Thái Nguyên... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Tìm bị hại trong vụ ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 7/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo tìm các các nhà đầu tư - người bị hại liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Cơ quan công an khám xét trụ sở FLC trong quá trình điều tra vụ án.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra xác định từ ngày 01/9/2016 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Các hành vi trên để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư - người bị hại mua mã chứng khoán FLC, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề nghị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND và bãi nhiệm Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND và đại biểu HĐNN thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Chu Ngọc Anh.

Người tử vong khi đu dây ở chung cư là cán bộ công an TP Thái Nguyên

Liên quan đến vụ một nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên vào chiều 5/6, một lãnh đạo UBND phường Quang Vinh cho biết, nạn nhân tử vong là cán bộ thuộc Công an TP Thái Nguyên, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng.

Tòa chung cư xảy ra sự việc nam thanh niên rơi từ tầng 11 xuống tử vong

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 5/6, một nam thanh niên SN 1994 đã bất ngờ rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ xuống dưới đất tử vong. Nạn nhân được xác định rơi trong khi di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10. Khi người đàn ông này trèo từ tầng trên xuống đã tuột tay, rơi xuống đất.

Hiện Công an TP Thái Nguyên vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyên Giám đốc BQL dự án ở An Giang bị kỷ luật vì sàm sỡ nhân viên

Ngày 6/6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tri Tôn tỉnh An Giang cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy vừa thống nhất xử lý kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Núi Tô, nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn.

Về mặt chính quyền ông Phương cũng bị kỷ luật với hình thức tương đương.

Ông Phương bị kỷ luật do có vi phạm trong thời gian làm Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn. Một nữ nhân viên của Ban đã làm đơn tố cáo ông Phương có hành vi sàm sỡ người này ngay tại cơ quan.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy Tri Tôn nhận thấy ông Phương đã có hành vi trái với chuẩn mực, đạo đức của đảng viên nên đã quyết định kỷ luật ông Phương với hình thức trên.

Khởi tố vụ xe tải lật đè ô tô con khiến 3 người tử vong

Chiều 7/6, lãnh đạo Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy đinh về tham gia giao thông đường bộ”.

Doanh là tài xế lái xe tải trong vụ tai nạn khiến 3 người trong ô tô con tử vong tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình vào chiều ngày 4/6.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 15h45 phút ngày 4/6, tài xế Doanh điều khiển ô tô tải chở đất mang BKS 29H-770.16 di chuyển theo hướng Thanh Hoá - Hà Nội. Khi xe này đi đến km472+950, thuộc xã Bảo Hiệu, (huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) thì bất ngờ bị lật, đè trúng ô tô con mang biển số Hà Nội đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương, cả 4 nạn nhân đều trên xe ô tô con.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-tim-bi-hai-trong-vu-ong-trinh-van-quyet-50202276204123180.htmNguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-tim-bi-hai-trong-vu-ong-trinh-van-quyet-50202276204123180.htm