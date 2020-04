Điều chuyển công tác thượng tá công an ký quyết định đình chỉ vụ án liên quan tới Đường "Nhuệ"

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 15:38 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình vừa công bố quyết định điều động Thượng tá Cao Giang Nam sang nhận công tác tại đơn vị khác.

Thượng tá Cao Giang Nam được điều chuyển công tác.

Ngày 28/4, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình cho biết Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP.Thái Bình sang nhận công tác tại phòng PV01.

Tại phòng PV01, Thượng tá Cao Giang Nam đảm nhận cương vị Phó trưởng phòng.

Cũng trong sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Ngô Trọng Thể, Phó trưởng phòng PV01 về nhận cương vị Phó trưởng Công an TP.Thái Bình thay cho Thượng tá Cao Giang Nam.

Thượng tá Cao Giang Nam nhận cương vị Phó trưởng Công an TP.Thái Bình và cũng là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình từ năm 2014.

Thượng tá Nam là người đã ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Cố ý gây thương tích do Ngô Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) gây ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.

Đến gày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đối với vụ án Cố ý gây thương tích nêu trên.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dieu-chuyen-cong-tac-thuong-ta-cong-an-ky-quyet-dinh-dinh-chi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dieu-chuyen-cong-tac-thuong-ta-cong-an-ky-quyet-dinh-dinh-chi-vu-an-lien-quan-toi-duong-nhue-1083468.html