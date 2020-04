TP.HCM: Học sinh đi học trở lại từ 4-5, theo lộ trình

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 17:20 PM (GMT+7)

Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát khá tốt, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp sẽ đi học trở lại từ ngày 4-5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo như sau:

Công văn của UBND TP.HCM về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của Sở GD&ĐT và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4-5, được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Giao Sở GD&ĐT và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó phải có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chương trình năm học 2019-2020.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các quận, huyện hướng dẫn kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm...) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, nhất là đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, giao UBND quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc phòng, chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngày 23-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở GD&ĐT, dựa vào bộ tiêu chí trên, các trường chủ động chấm điểm. Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả để quyết định việc hoạt động trở lại. Sở GD&ĐT cũng sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát quá trình trên.

Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều đã cho phép học sinh đi học trở lại trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Trong đó đặc biệt ưu tiên cho học sinh khối 12 và khối 9.

Trước đó, UBND TP.HCM chỉ đạo cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3-5.

Bên cạnh đó, UBND TP sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, thành phố đã triển khai chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12, giúp các em ôn tập, chủ động cho kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.

Với các khối còn lại cũng tổ chức dạy học trực tuyến để cung cấp kiến thức cho các em.

