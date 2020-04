Tin tức 24h qua: Khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết của Chi cục trưởng Thi hành án

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 21:00 PM (GMT+7)

Khởi tố vụ án Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tử vong sau bữa rượu; Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm Covid-19 mới, 3 bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch;… là những tin nóng nhất 24h qua.

Khởi tố vụ án Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tử vong sau bữa rượu

Liên quan đến vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tử vong sau khi uống rượu cùng lãnh đạo doanh nghiệp, sáng 21/4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định khởi tố vụ án về tội giết người để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 20/4, tại trụ sở Công ty Bất động sản Á Âu (E16 khu 4 Đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) có 7 người tổ chức ăn uống cùng nhau.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân Trần Xuân Minh

Trong lúc ăn uống, ông Đặng Phạm Viên (SN 1967, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá) cùng 2 người khác có uống rượu của gia đình bà Lê Thị Phương (SN 1982, giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu) mang đến.

Khi vừa uống xong thì cả 3 người có các triệu chứng như bị ngộ độc, nên được những người có mặt trong bữa ăn đưa đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Viên tử vong. Hai người còn lại đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong thời gian trên, tại nhà riêng của bà Phương ở số 50 đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa), chồng bà này là ông Trần Xuân Minh (SN 1974) cùng 5 người bạn cũng tổ chức ăn uống. Trong lúc ăn, ông Minh có uống rượu của gia đình và sau đó cũng có triệu chứng như bị ngộ độc. Tuy được những người ăn cùng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, nhưng ông này cũng đã tử vong sau đó.

5,5 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 21/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19, tức đã qua 5,5 ngày liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Trong đó, 216 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất hiện nay gồm: bệnh nhân 91 (phi công người Anh); bệnh nhân 19 (bác của BN 17) và bệnh nhân 161 (88 tuổi, quê ở Hưng Yên) đều đã qua cơn nguy kịch.

Khai nhận của chủ tịch xã đánh bạc giữa lúc có dịch Covid-19

Liên quan đến vụ ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tham gia đánh bạc trong mùa dịch gây xôn xao, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, trong sáng nay (21/4), cơ quan này đã triệu tập ông Dũng cùng một số đối tượng khác lên trụ sở công an để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh ông Dũng (mặc áo xanh) tham gia trong chiếu bạc được người dân quay clip lại

Theo Trưởng công an huyện Hương Khê, bước đầu ông Dũng thừa nhận có tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, công an cũng đang làm việc với 6 đối tượng liên quan khác để xác minh làm rõ thêm.

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện nhiều tấm hình được cho là hình ảnh ông Dũng đang tham gia đánh bạc cùng với một số người dân trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống dịch Covid-19. Hình ảnh trên chiếu bạc xuất hiện nhiều tờ tiền giống tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Hai cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng vì liên quan đến Đường “Nhuệ”

Trưa 21-4, ông Phạm Cao Quân, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, cho biết, ngay sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình là Phạm Văn Hiệp (SN 1984, giám đốc) và Vũ Gia Thành (SN 1977, đấu giá viên), Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và công việc 2 cán bộ này.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình nằm trong Sở Tư pháp, nơi 2 người liên quan vụ Đường "Nhuệ" đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác

Theo ông Quân, trước khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Hiệp là Bí thư chi bộ Đảng Trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình.

Trước đó, chiều tối 16-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 4 cán bộ, nhân viên Sở Tư Pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", do liên quan tới vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ").

