Tin tức 24h qua: Chủ tịch xã xin nghỉ việc sau khi lộ clip "nóng" với chủ tịch Hội nông dân

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Chủ tịch xã xin nghỉ việc sau khi lộ clip "nóng" với chủ tịch Hội nông dân; Ám ảnh hình ảnh xe khách bị vò nát khi đấu đầu xe tải, 8 người chết ở Bình Thuận... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ngày 21/7, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, mới đây đơn vị nhận được một đơn thư nặc danh tố cáo chuyện quan hệ bất chính giữa ông N.D.M. (Chủ tịch UBND xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) và bà T. (Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi), kèm theo đơn thư là một USB có chứa một đoạn clip “nóng” dài chừng 4 phút.

Xã Thanh Chi nơi ông M. và bà T. công tác.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trình Văn Nhã, Phó bí thư Huyện ủy Thanh Chương, xác nhận và cho biết việc quan hệ bất chính giữa ông M. và bà T. là có thật. Sáng 20/7, ông M. đã có đơn nghỉ việc với lý do sức khỏe, uy tín thấp.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết huyện đang chờ Huyện ủy kết luận. Quan điểm của huyện là không bao che.

Ông M. và bà T. đều đã có gia đình. Trước khi làm Chủ tịch UBND xã, ông M. đã từng giữ nhiều chức vụ như bí thư đoàn, bí thư đảng ủy xã. Bà T. cũng được nhiều người đánh giá làm việc tốt ở vai trò chủ tịch hội nông dân xã.

Ám ảnh hình ảnh xe khách bị vò nát khi đấu đầu xe tải, 8 người chết ở Bình Thuận

Vào lúc 1h ngày 21/7, xe khách loại 16 chỗ 86B- 010.87 chở 14 người lưu thông từ hướng TP Phan Thiết đi TP.HCM. Tuy nhiên khi đi được khoảng hơn 60 km, thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. 6 nạn nhân trên xe khách thiệt mạng tại chỗ, 2 nạn nhân khác chết trên đường cấp cứu và 7 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hai phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm.

Theo lịch sử hành trình của xe khách 86B-01087, lúc 1:11:20 chiếc xe này chạy với vận tốc 64 km/giờ. Tuy nhiên chỉ 30 giây sau lúc 1:11:50 đã tăng tốc lên 69 km/giờ và xảy ra đối đầu với xe tải 79N-0315 thời điểm 1:12:19 chạy với vận tốc 60 km/giờ và 10 giây sau tốc độ chỉ còn 23 km/giờ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu bởi địa điểm xảy ra đối đầu vừa qua cầu sông Giêng (xã Tân Đức, Hàm Tân) là đoạn đường hẹp, cấm vượt.

Cơ quan điều tra đang xác minh xem có phải phụ xe Lê Thanh Trúc (48 tuổi) là người cầm lái lúc xe xảy ra tai nạn hay không. Hiện ông Trúc đã thiệt mạng trong khi lái xe Nguyễn Thanh Tiệp bị chấn thương cổ, chấn thương sọ não.

TP Hà Giang biến thành sông sau một đêm, ô tô nổi bồng bềnh

Đêm 20 rạng sáng 21/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP Hà Giang bị chìm sâu trong nước, có chỗ lên đến 1,2m. Hàng loạt ô tô đã bị nhấn chìm, nhiều nhà cửa bị ngập nước; hoa màu, cây cối bị hư hỏng…

Hàng loạt ô tô đỗ ven đường chỉ sau một đêm đã bị chìm trong nước lũ.

Mưa lớn cũng khiến lũ quét, sạt lở đất diễn ra ở nhiều địa phương gây thiệt hại về người, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Cơ quan chức năng thống kê đã có 3 người thương vong, trong đó có 2 mẹ con tử vong gồm: chị Lý Già Tứi (44 tuổi) và con Lý Thị Ơn (15 tuổi), trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. 1 người khác bị thương là anh Đặng Văn Đại (thôn 1 Hợp Nhất xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang – ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, nguyên nhân gây ngập úng cho TP Hà Giang là do mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước của thành phố đã cũ, xuống cấp, không đáp ứng được mức độ đô thị hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo các huyện, thành phố, xã, phường thông báo cho người dân không đi lại qua sông, suối, khu vực ngập úng hoặc các tuyến đường thường xuyên có sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, cắt cử người canh gác các điểm trọng yếu. Đồng thời phối hợp với các Chủ hồ thủy điện để có thông tin xả lũ và thực hiện đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vùng hạ du.

Lời khai của nhóm người Trung Quốc chạy tán loạn khi bị kiểm tra cư trú

Sáng 21/7, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công an đang phối hợp Sở Ngoại vụ lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và đến lưu trú tại Quảng Nam. Qua lời khai ban đầu thì nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ (đường mòn, lối mở), từ Bắc vào Nam rồi lưu trú tại Quảng Nam. Trong số 21 người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Nam, có 17 người không có giấy tờ.

Nhóm người Trung Quốc chạy tán loạn khi lực lượng chức năng đến kiểm tra tại khu lưu trú

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khả năng đây là một đường dây đưa người vượt biên và có một “đầu nậu” giữ hết hộ chiếu của những người này. Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều mục đích khác nhau, đôi khi họ vào để lao động.

Không chỉ xuất hiện tại Quảng Nam, tại TP. Đà Nẵng cũng phát hiện 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú. Hiện Công an Quảng Nam đang phối hợp với Công an Đà Nẵng điều tra xem 21 người ở Quảng Nam và 27 người ở Đà Nẵng có nằm trong một nhóm vượt biên từ Trung Quốc qua Việt Nam hay không.

Trước đó, chiều 18/7, công an tỉnh Quảng Nam phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú trái phép. Sau khi công an vào kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ được 4 người đều đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và bàn giao cho Công an tỉnh; 17 người Trung Quốc còn lại (chưa rõ tỉnh, thành cụ thể) chạy thoát xuống đến TP. Hội An sau đó cũng được đưa vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID - 19. Hiện kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả 21 người này âm tính với COVID-19.

Sự thật về thông tin cụ bà 86 tuổi bị con trai đuổi, nằm ngoài cổng 3 ngày

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một cụ bà chống gậy, kèm theo thông tin bà T. (86 tuổi ở xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) bà T. có con hai con trai và con dâu, có nhà cao cửa rộng nhưng trời nắng nóng thế này lại đuổi cụ ra không ai nuôi, để cụ nằm ngoài cổng 3 ngày không cho vào nhà.

Cụ bà 86 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Sáng 21/7, trao đổi với PV về thông tin liên quan tới bà T, ông Hoàng Văn Luận – Chủ tịch UBND xã Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, thông tin con trai và con dâu bỏ cụ bà 86 tuổi 3 ngày giữa trời nắng là sai sự thật.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Thu, bà T. là người địa phương nhưng chồng mất, bà có 2 người con trai và 3 người con gái. Sau khi chồng bà T. mất có để lại một mảnh đất cho các con. Vì mâu thuẫn trong chuyện phân chia tài sản đất giữa các con bà T. nên mới có câu chuyện không đúng trên mạng xã hội. Ngoài ra, ông Luận cũng cho biết thêm, UBND xã cũng vừa mới nhận được đơn đề nghị của bà T., yêu cầu chính quyền giải quyết cho bà, con trai phải trả nhà để bà lấy chỗ ở.

