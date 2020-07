Tin tức 24h qua: Đang đi trên đường, xế hộp biển siêu đẹp cháy trơ khung sau vài phút

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông trở về từ Nga dương tính với SARS-CoV-2; Đang đi trên đường, xế hộp biển siêu đẹp cháy trơ khung sau vài phút; Võ sư hành hung người chê khu du lịch Quỷ Núi để… lấy lòng sếp;… là những tin nóng 24h qua.

Đang đi trên đường, xế hộp biển siêu đẹp cháy trơ khung sau vài phút

Vụ cháy xe ôtô xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 14/7. Lúc này, tài xế Lại Thế Q. (SN 1977; ngụ xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe ôtô (loại 5 chỗ, nhãn hiệu Ford) mang BKS 36B-5678 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Hoá - Hà Nội, khi đi tới Km 539 thuộc địa phận Dốc Khế (xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy nghi ngút từ nắp capo.

Chiếc ôtô biển số VIP 5678 bốc cháy nghi ngút trên đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa

Phát hiện sự việc, tài xế Q. đã ngay lập tức dừng xe thoát ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân dùng bình cứu hoả mini dập lửa nhưng bất thành. Chiếc xe sau đó chìm trong ngọn lửa lớn, khói lửa bốc cao cả chục mét.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Ngọc Lặc đã tới điều động đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên chiếc ôtô sau đó đã cháy trơ khung chỉ sau ít phút.

Theo tra cứu từ một Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa, chiếc ôtô biển số VIP 5678 này được đăng ký lần đầu ngày 12-8-2004 và ngày đăng kiểm tiếp theo vào đúng ngày hôm nay 14/7.

Võ sư hành hung người chê khu du lịch Quỷ Núi để… lấy lòng sếp

Sáng ngày 14/7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ông Phạm Đức Vượng, dạy võ tại CLB võ thuật Liên Minh, Công ty CP mật vụ bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA thuộc Liên Minh Group đã đến cơ quan trình diện.

Tại cơ quan công an, ông Vượng thừa nhận đã hành hung anh Đỗ Khôi Nguyên (34 tuổi, làm nghề xăm hình tại TP.Đà Lạt) để lấy lòng cấp trên. Lý do ông này đưa ra là do bộc phát cá nhân, bức xúc với những lời lẽ anh Nguyên xúc phạm ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group (là chủ đầu tư KDL Quỷ Núi).

Hai tấm ảnh được anh Nguyên đăng lên facebook cùng những lời chê bai khu du lịch Quỷ Núi.

Ngoài ra, Công an TP.Đà Lạt cũng triệu tập 3 người khác đã cùng ông Vượng đánh anh Nguyên tại quán cà phê số 74 Phan Đình Phùng (phường 2, TP.Đà Lạt) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác.

Hà Nội chưa nhận được thông báo về việc khám xét thành viên Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP

Chiều 14/7, bên lề buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi với ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, về việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cán bộ tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trụ sở UBND TP Hà Nội

Về vấn đề này, ông Phạm Thanh Học cho biết mới chỉ nghe thông tin qua báo chí, hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra. Cán bộ cấp thành ủy chưa có bất cứ một thông tin gì hay nhận được văn bản nào liên quan đến vụ việc, vì vậy tất cả phải chờ cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), hiện công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), cùng về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an khi được hỏi đã xác nhận 1 trong 3 trường hợp bị khám xét khẩn cấp vào tối qua (13/7) có một trường hợp là cán bộ thuộc Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Ông Vũ Huy Hoàng “đá bóng” trách nhiệm cho cấp dưới

Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm đối với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương. Ông Hoàng cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa vì bà Thoa là thứ trưởng phụ trách trực tiếp vụ Công nghiệp nhẹ, Tổng Công ty Sabeco. Ngoài ra, việc chấp nhận cho Công ty Sabeco Pearl làm chủ đầu tư dự án, được thuê đất tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP HCM.

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: PLO

Ông Vũ Huy Hoàng cũng cho rằng trong việc định mức 13.247 đồng/cổ phần làm giá khởi điểm cũng như giá 14.433 đồng/cổ phần khi dự án có thêm chức năng căn hộ trên cơ sở báo cáo của Tổng Công ty Sabeco, ông chỉ nêu chủ trương chứ không kết luận, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá. Việc thực hiện thoái vốn thuộc về Tổng Công ty Sabeco.

Tuy nhiên, Bộ Công an kết luận hành vi của ông Vũ Huy Hoàng diễn ra trong một thời gian dài, có tính hệ thống, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước. Hành vi này gây hậu quả, thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Người đàn ông trở về từ Nga dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 14/7, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca lên 373.

Bệnh nhân nam, 53 tuổi, có địa chỉ tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 09/7/2020, người này về nước trên chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, được cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau.

Ngày 12/7, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cũng theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 14/7 đã 89 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

