Bất ngờ về vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Chưa rõ ai cầm lái xe khách

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 18:00 PM (GMT+7)

Chiều nay Đoàn công tác của Trương ương do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Bình Thuận về việc khắc phục vụ tai nạn thảm khốc làm chết 8 người, 7 người khác bị thương xảy ra trên Quốc lộ 1 qua đoạn Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện tại vẫn chưa xác định chính thức ai là người cầm lái xe khách

Thông tin tại cuộc họp, Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện tại vẫn chưa xác định chính thức ai là người cầm lái xe khách BKS 86B-010.87 thời điểm gây tai nạn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, và xác định người cầm lái chết trong xe khách là Lê Thanh Trúc (48 tuổi, quê Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc). Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm việc với là ông Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, quê Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận) là người được nhà xe Anh Trinh đăng ký tài xế thì người này nhận là tài xế cầm lái. Qua làm việc ban đầu với nhà xe Anh Trinh thì nhà xe vẫn chưa rõ ai là người cầm lái. Trong khi đơn vị này xác nhận Lê Thanh Trúc chỉ có bằng lái xe tải chứ chưa có bằng lái xe khách. Vấn đề này, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục làm rõ thêm.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Công an Bình Thuận cũng thông tin thêm đã lấy mẫu máu của tài xế xe tải và người cầm lái xe khách để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, Đại tá Đinh Kim Lập cho biết qua khám xét hiện trường thì xác định tai nạn là do xe khách chạy lấn làn. Tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69km/giờ, còn xe tải chạy với tốc độ 60km/giờ, trong giới hạn tốc độ cho phép.

Ông Lê Tuấn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị mở rộng Quốc lộ 1 và lắp dải phân cách giữa qua huyện Hàm Tân

Tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đề nghị tỉnh Bình Thuận nhanh chóng làm việc với phía xe khách để xác định chính xác ai là người cầm lái thời điểm xảy ra tai nạn. Đồng thời rà soát, kiểm tra các tài xế xe khách trên địa bàn.

Ông Lê Tuấn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết đoạn Quốc lộ 1 qua huyện Hàm Tân là địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy trong điều kiện cho thực hiện được việc mở rộng 4 làn đường thì các cơ quan Trung ương cần quan tâm và để lắp đặt dải phân cách giữa để hạn chế tai nạn.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT, nhìn nhận việc hạ tầng tuyến đường khu vực xảy ra tai nạn xuống cấp, làn đường chỉ 12 – 13m đã ảnh tác động đến vụ tai nạn. Ngoài ra, không thể bỏ qua nguyên nhân do các tài xế cầm lái. Về vấn đề hạ tầng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết sẽ phối hợp với các bên đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Bắc – Nam đoạn Dầu Giây – Phan Thiết để giảm tải giao thông qua đoạn Hàm Tân.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT, nhìn nhận việc hạ tầng tuyến đường khu vực xảy ra tai nạn xuống cấp

Như thông tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 1 giờ 10 phút rạng sáng 21-7 khi xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 lưu thông hướng Phan Thiết đi TP.HCM. Khi đến Km 1767, đoạn gần cầu Suối Giêng địa bàn thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã tông trực diện với xe tải BS 79N – 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm khuya làm 6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 7 người bị thương cấp cứu. Tại hiện trường xe khách 16 chỗ biến dạng gần như hoàn toàn, đầu xe tải hư hỏng nặng.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-ngo-ve-vu-tai-nan-tham-khoc-o-binh-thuan-chua-ro-ai-cam-lai-xe-khach-20200721170520215.htm