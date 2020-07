Mưa lũ khủng khiếp tại Hà Giang vùi lấp 2 nhà máy thủy điện, 7 người thương vong

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 19:10 PM (GMT+7)

Mưa lũ đã khiến 2 nhà máy thủy điện ở Hà Giang phải ngừng hoạt động, thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản cho người dân.

Mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân Hà Giang.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đêm 19 đến rạng sáng 21/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to đến rất to gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở nhiều nơi.

Tính đến 18h chiều 21/7, mưa lớn đã khiến 7 người thương vong, trong đó 5 người chết và 2 người bị thương.

Danh tính 5 người tử vong gồm: 2 mẹ con là Lý Già Tin (44 tuổi) và Lý Thị Ơn (15 tuổi) trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì tử vong do đất đá vùi lấp;

Cháu Nguyễn Tú Minh Ánh (13 tuổi) trú tại TP.Hà Giang do sạt lở đất; Cháu Trịnh An Vy (2 tuổi) trú tại huyện Bắc Quang do nước lũ dâng cao dẫn đến bị đuối nước; Anh Nông Văn Chiến trú tại huyện Bắc Mê, là lái xe Công ty Trí Hưng bị lũ cuốn khi đi xe qua tràn thôn Nà Sáng xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.

Hai người bị thương gồm: Anh Đặng Văn Đại (57 tuổi) tại huyện Hoàng Su Phì (bị lũ cuốn trôi). Chị Phạm Thị Hương (48 tuổi), tại TP.Hà Giang do bị sạt lở đất.

Về nhà ở, mưa lũ làm 57 nhà bị sạt lở, 524 nhà bị ngập lụt, tập trung ở TP Hà Giang và huyện Vị Xuyên và huyện Hoàng Su Phì.

Mưa lũ cũng gây ngập úng, thiệt hại hơn 200ha lúa mới cấy, hàng chục ha cây ăn quả và nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá gây chia cắt.

Lũ ống gây ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy thủy điện Thái An. Ảnh HB Hà Giang.

Đặc biệt, hai nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ) phải dừng hoạt động do lũ ống kéo theo hàng ngàn m3 đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc.

Còn tại Thủy điện sông Miện 6 từ sáng 21/7 đã thông báo xả lũ 600 m3/s và tiếp tục tăng thêm nếu mưa to kéo dài. Việc xả lũ được thông báo rộng rãi để người dân ở hạ du chủ động ứng phó, bảo vệ tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo các huyện, thành phố, xã, phường thông báo cho người dân không đi lại qua sông, suối, khu vực ngập úng hoặc các tuyến đường thường xuyên có sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, cắt cử người canh gác các điểm trọng yếu. Đồng thời phối hợp với các Chủ hồ thủy điện để có thông tin xả lũ và thực hiện đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vùng hạ du.

Đối với các xã có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng, yêu cầu sử dụng ngay Tổ công tác phụ trách xã xuống địa bàn để chỉ đạo việc thực hiện rà soát, kiểm tra và triển khai các giải pháp cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí phương tiện, trang thiết bị và lực lượng để tham gia hỗ trợ ngay cho TP Hà Giang và các huyện khác khi có yêu cầu. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương khắc phục sự cố khi các tuyến đường giao thông bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn, kịp thời thông tin đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các huyện, thành phố để triển khai các biện pháp phù hợp.

