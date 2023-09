Tin tức 24h qua: Cái kết bất ngờ vụ "mua nhà 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc"

Cái kết bất ngờ vụ "mua nhà 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc"

Ngày 26/9, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa ông Nguyễn Văn Quyện và bị đơn ông Trần Vũ Trường (vụ án “mua nhà 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc”). Bị đơn chưa từng xuất hiện tại phiên toà.

Ông Quyện ký nhận lại bản chính giấy tờ nhà đất. Ảnh: TUYẾT HỒNG

Sau phiên toà, ông Quyện xúc động nhận lại bản chính giấy tờ nhà đất mà ông đã đưa cho bị đơn gần 10 năm trước khi chỉ mới nhận 10 tỉ đồng tiền chuyển nhượng, dẫn đến việc theo kiện dai dẳng, tốn kém chi phí, thời gian, công sức...

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên sửa án sơ thẩm (ngày 2/4/2023) của TAND quận Tân Bình, tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mà hai bên giao kết từ gần 10 năm trước, nguyên đơn được quyền giữ lại 10 tỉ đồng tiền cọc do bị đơn nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán dù được nguyên đơn cho gia hạn nhiều lần (trước đó, cấp sơ thẩm đã tuyên ông Quyện phải trả lại cho ông Trường tiền đặt cọc).

7/95 người đấu giá thành công biển số xe đã nộp đủ tiền

Sáng 26/9, tại buổi tọa đàm trao đổi về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đến nay đã có 4 buổi đấu giá biển số ô tô.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật

Theo đại tá Nhật, hiện có 95 biển số được đấu giá thành công, dự thu hơn 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 7 người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền, thu về tổng hơn 10 tỷ đồng. Những người còn lại, có tối đa 15 ngày kể từ khi trúng đấu giá, để hoàn thành việc nộp tiền.

Vị này cũng cho biết thêm, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định, cá nhân này sẽ mất tiền cọc (40 triệu đồng), đồng thời biển số trúng đấu giá sẽ được đấu giá lại.

Miền Trung mưa như trút nước do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (26/9), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/9 đến 2h ngày 26/9 có nơi trên 100mm như: Hương Trạch (Hà Tĩnh) 195.4mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 188.2mm, A Lười (Thừa Thiên Huế) 115mm…

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo, trong khoảng 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Từ nay đến ngày 27/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm; Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 50-150mm, có nơi trên 150mm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 26-27/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Tạm giữ đối tượng hô hào người dân đuổi đánh CSGT

Chiều 26/9, lãnh đạo Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan tới vụ tấn công cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an huyện Yên Minh, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Minh cho biết, đối tượng bị tạm giữ là người cầm đầu, có hành vi hô hào người dân lao vào đuổi đánh cán bộ CSGT.

Nhóm người tấn công cán bộ CSGT

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Minh, vào sáng 24/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh, Hà Giang), hai cán bộ CSGT của tổ công tác phát hiện hai trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khi phát hiện CSGT, người này đã tăng ga bỏ chạy vào khu vực chợ Mậu Duệ. Sau khi bị CSGT đuổi theo, hai người vi phạm hô hào người thân trong chợ đuổi, đánh một cán bộ CSGT.

Để tự vệ, cán bộ CSGT này đã phải rút súng công vụ, sử dụng đạn nhựa và bắn chỉ thiên 2 phát lên trời, nhưng vẫn bị nhóm người đuổi theo tấn công. Chỉ khi cán bộ CSGT này chạy vào nhà dân thì mới thoát được sự truy đuổi của nhóm người trên.

Không bắt buộc lắp camera trên xe cá nhân

Liên quan đến đề xuất xe cá nhân cũng phải lắp thiết bị giám sát hành trình giống xe kinh doanh vận tải, đại diện Cục CSGT, khẳng định đây không phải quy định bắt buộc mà lực lượng chức năng chỉ khuyến khích người dân tự lắp camera hành trình trên xe ô tô cá nhân để tự bảo vệ mình trong các tình huống mất an toàn giao thông.

Với quy định khuyến khích trên, khi ô tô cá nhân lắp camera hành trình thì người điều khiển phương tiện có thể chứng minh được đúng hay sai trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, có thể lưu lại bằng chứng khi có kẻ gian xâm hại xe của mình hoặc của người khác.

Hiện nay các xe kinh doanh vận tải đều phải lắp thiết bị camera giám sát bên trong và ngoài xe. Ảnh: V.LONG

Dựa trên tình hình thực tế, tại dự thảo (lần thứ 4) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an đề xuất ô tô cá nhân lắp camera giám sát hành trình.

Cũng theo đơn vị soạn thảo, các đề xuất được đưa ra mới chỉ là bản dự thảo, cơ quan chủ trì dự thảo sẽ ghi nhận sự đóng góp của người dân, các cơ quan, tổ chức để chỉnh lý và đưa ra điều khoản hợp lý, khoa học và đảm bảo tính nhân văn.

