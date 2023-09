Vụ 'Mua nhà 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc': Tòa tuyên huỷ hợp đồng chuyển nhượng, bị đơn mất cọc 10 tỉ đồng

Hợp đồng giữa ông Trường và bà Điệp: Vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện Về yêu cầu độc lập của bà Hoàng Ngọc Điệp, HĐXX xét thấy ông Trường tiến hành giao dịch chuyển nhượng tài sản cho bà Điệp khi ông Trường chưa thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán tiền cho ông Quyện; ông Quyện vẫn là người đang quản lý, sử dụng tài sản mà chưa thực hiện việc giao tài sản cho ông Trường. Khi chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền, chưa được nhận nhà thì ông Trường chưa là chủ sở hữu thật sự đối với tài sản này. Đối tượng giao dịch là tài sản này không thể thực hiện được. Do đó, Hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Trần Vũ Trường và bà Hoàng Ngọc Điệp vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được theo quy định tại Điều 408 Bộ luật Dân sự năm 2015. Ông Trường phải trả lại 28 tỉ cho bà Điệp. HĐXX dành cho bà Hoàng Ngọc Điệp quyền khởi kiện ông Trần Vũ Trường về yêu cầu bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu bằng một vụ án khác.