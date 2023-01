Tin tức 24h qua: Bé 9 tuổi rơi từ tầng 2, mắc kẹt trong khe hở 25cm giữa 2 nhà

Khai trừ Đảng với ông Chử Xuân Dũng

Ngày 13-1-2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật:

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ);

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Men Pholly (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang);

Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Chử Xuân Dũng (Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ma Thế Quyên), Ma Thế Quyên (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn), Nguyễn Văn Phong (Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận).

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Bé 9 tuổi rơi từ tầng 2, mắc kẹt trong khe hở 25cm giữa 2 nhà

Khoảng 16h15 ngày 13/1/2023, người dân phát hiện cháu P.P.A. (SN 2014, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường hẹp của 2 nhà 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân.

Hình ảnh thót tim khi cháu bé bị kẹt giữa 2 bức tường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt giữa 2 khe nhà rộng khoảng 25cm, không có lối thoát hiểm và cháu bé không di chuyển được, tình trạng sức khỏe cháu P.A. vẫn ổn định.

Qua khảo sát địa hình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khoan đục, cắt tường nhà để giải cứu khẩn cấp nhưng đồng thời phải xác định vị trí chính xác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu P.P.A đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà.

Hiện P.P.A đã được đưa đi viện để kiểm tra sức khỏe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu P.P.A vô tình ngã xuống khe hẹp của 2 ngôi nhà.

Khó khăn trong vụ cháu bé lọt trụ bê tông sâu 35m

Liên quan đến cuộc giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam mắc kẹt trong trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, lực lượng cứu nạn, cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang nỗ lực để đưa thi thể cháu bé lên mặt đất, tuy nhiên, vẫn đang gặp khó khăn do tầng đất sét cứng.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến sáng nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 5 và đào sâu hơn tầng 5 khoảng 1,5m. Đồng thời, tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm đối với vị trí không bị vướng 3 đầu cọc bê tông bên ngoài ống vách, sử dụng 2 vòi cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được.

UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá, xác định khó khăn vẫn là công tác đào đất sét cứng và cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp

Trước đó, vào ngày 31-12-2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn đi vào công trình cầu Rọc Sen. Tại đây, Hạo Nam lọt vào trụ bê tông có đường trong 25cm.

Quá trình giải cứu bé Hạo Nam, yếu tố cản trở quá trình cứu nạn là do ảnh hưởng về địa chất địa tầng, thiết bị được vận chuyển từ nơi xa đến nên lực lượng chức năng không thể chủ động được, phải thay đổi nhiều phương án cứu hộ. Đây là lý do chậm rút trụ bê-tông lên theo như dự tính trước đó.

Đến tối 4-1, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng quyết định chọn phương án đóng cọc ván thép xung quanh trụ bê tông có cháu bé, sau đó lấy đất lên đưa trụ này lên khỏi mặt đất.

Cô gái trẻ bị người yêu cũ sát hại dã man trên phố Hà Nội

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Rạng sáng 13/1, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng kèm clip ghi lại cảnh 1 cô gái trẻ xô đẩy với 1 thanh niên mặc áo khoác màu đen, tay cầm dao, trong khi 1 thanh niên khác đang can ngăn.

Quá trình xô đẩy, thanh niên cầm dao đã đâm cô gái khiến nạn nhân tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, điều tra ban đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là người yêu cũ của nạn nhân. Lực lượng điều tra Công an quận Thanh Xuân và Công an TP.Hà Nội đang truy bắt đối tượng.

