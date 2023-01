Tin tức 24h qua: 4 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang ra đầu thú

4 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang ra đầu thú

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D về tội Nhận hối lộ.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số xe ô tô đưa đón công nhân bị đục số khung, số máy nhưng vẫn được đăng kiểm, lưu hành.

5 bị can bị khởi tố, bắt giam.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D là đơn vị thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, có địa chỉ tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có biểu hiện sai phạm.

Ngày 29/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập, làm việc với lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên của Trung tâm đăng kiểm trên. Các đối tượng gồm Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến, đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D và Trương Ngọc Tân là nhân viên đăng kiểm của Trung tâm này đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xin đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm với số tiền nhiều tỷ đồng.

Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng; cá biệt có trường hợp lên đến tiền triệu.

Cũng trong ngày 29/12, công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan và thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án như: máy tính, sổ sách, tài liệu ghi chép có liên quan. Hai đối tượng liên quan trong vụ án đã nộp 1 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC bị tuyên án vắng mặt 30 năm tù

Trưa nay 4/1, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC. Trong đó, bị cáo Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn bị tuyên án vắng mặt.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị phạt 14 năm tù về tội Đưa hối lộ, 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chủ tịch Công ty AIC phải lĩnh là 30 năm tù.

Bị cáo Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với đó, Tòa cấp sơ thẩm tuyên cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ; cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ bị phạt mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ, 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt buộc bị cáo Vũ chấp hành 19 năm tù.

HDXX buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga và Công ty AIC bồi thường tổng số tiền còn lại là hơn 148 tỉ đồng. Cụ thể, HĐXX tuyên bà Nhàn phải bồi thường hơn 103 tỉ đồng; các bị cáo Nga, Hà và Công ty AIC bồi thường 15 tỉ đồng mỗi trường hợp.

Trung tâm Đăng kiểm 50-17D đã đưa chủ nợ không biết chữ lên làm giám đốc

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 3/1, Bộ Công an cho biết một giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ô tô ở TP.HCM mới học hết lớp 3 và không biết đọc, không biết viết.

Sáng 4/1, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết trường hợp trên được xác định là ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Nhà Bè (TP. HCM). Ông Tài hiện diện với vai trò quản lý tài chính, quán xuyến các tài sản của chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Nhà Bè, lý do mà ông Tài được lên làm giám đốc là để khấu trừ nợ mà ông Tài cho Chủ tịch HĐQT Công ty lập ra Trung tâm Đăng kiểm 50-17D mượn.

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-17D tại huyện Nhà Bè.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Phong là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát, thành lập Trung tâm đăng kiểm 50-17D từ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động bị đình trệ, dẫn đến nợ nần. Từ đó ông Phong mượn tiền của ông Tài. Ông Tài làm kinh doanh cá nhân, kiêm san lấp mặt bằng. Để trả nợ cho ông Tài, ông Phong đưa ông Tài lên làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm để trả nợ dần.

Khi bị bắt giữ, ông Tài không biết viết, đọc chữ và khai chỉ học tới lớp 3. Cũng theo ông Tài, mọi hoạt động của trung tâm đều giao lại hết cho cấp dưới, việc ký giấy xác nhận đăng kiểm cũng do Phó giám đốc phụ trách.

Theo cơ quan điều tra, ông Phong và ông Tài có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về cho công ty.

Hà Nội thu hồi danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú đối với 2 cá nhân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ, thu hồi danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" đối với cá nhân vi phạm pháp luật khen thưởng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội hủy bỏ, thu hồi danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" đối với 2 cá nhân: ông Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, sau đó làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và bà Lê Thị Quỳnh Mai (Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương).

Bà Lê Thị Quỳnh Mai (trái) và ông Nguyễn Quang Tuấn

Sở Nội vụ Hà Nội, cụ thể là Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông được xác định đã tử vong

Tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông 35m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 31/12, Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Trong suốt gần 5 ngày, lực lượng chức năng đã huy động máy móc và hàng trăm người túc trực ngày đêm để giải cứu Nam.

