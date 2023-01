Vụ cô gái trẻ bị sát hại trên phố HN: Nghi phạm là người yêu cũ

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại dã man trên phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) rạng sáng 13/1, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, điều tra ban đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là người yêu cũ của nạn nhân. Lực lượng điều tra Công an quận Thanh Xuân và Công an TP.Hà Nội đang truy bắt đối tượng.

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, rạng sáng 13/1, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng kèm clip ghi lại cảnh 1 cô gái trẻ mặc quần áo màu hồng xô đẩy với 1 thanh niên mặc áo khoác màu đen, tay cầm dao, trong khi 1 thanh niên khác đang can ngăn.

Quá trình xô đẩy, thanh niên cầm dao đã vật ngã cô gái xuống đất rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống, chảy nhiều máu và tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

