Công an Bình Dương thông tin liên quan đến trung tâm đăng kiểm 61-06D

Ngày 13-1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin liên quan đến trung tâm đăng kiểm 61-06D tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của công an. Ngoài ra, hiện một lãnh đạo của trung tâm này đã bị Công an TP HCM mời lên làm việc.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), đến nay Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa nhận được kết quả xử lý như thế nào đối với trường hợp của lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 61-06D.

Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm này là ông Danh Thanh Tiền, hiện sống tại TP HCM.

Thiếu tá Lại Phú Cường, Phó Trưởng phòng PC03 thông tin liên quan đến trung tâm đăng kiểm 61-06D

Theo Công an Bình Dương, trên địa bàn có tất cả 12 trung tâm đăng kiểm, trong đó 3 trung tâm của nhà nước và 9 trung tâm tư nhân.

Riêng trung tâm đăng kiểm 61-06D đã ngừng hoạt động từ khoảng 1 tháng trước để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-binh-duong-thong-tin-lien-quan-den-trung-tam-dang-kiem-61-06d...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-binh-duong-thong-tin-lien-quan-den-trung-tam-dang-kiem-61-06d-20230113162332551.htm