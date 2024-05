Tin tức 24h qua: 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập, bắt quỳ giữa đường

Ông Mai Tiến Dũng bị bắt

Ngày 4/5, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Dũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định tố tụng với ông Dũng được nhà chức trách thực thi hôm 30/4.

Việc khởi tố, bắt giam ông Mai Tiến Dũng nằm trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Liên quan đến vụ án này, cả Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đều đã bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt giam.

Ông Mai Tiến Dũng khi đương chức. Ảnh: VGP

Ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11, 12; từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 4/2021, ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt, ông Dũng từng hai lần bị kỷ luật. Tháng 1/2023, ông bị Ban Bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ "chuyến bay giải cứu". Một năm sau, ông Dũng bị Bộ Chính trị khiển trách do liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương.

5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập, bắt quỳ giữa đường

Sáng 4/5, một lãnh đạo UBND phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 cháu nhỏ bị đánh và gia đình các cháu đã trình báo cơ quan công an.

Một trong 5 cháu nhỏ bị 2 mẹ con bà T. đánh

Theo lãnh đạo phường Khánh Xuân, các cháu nhỏ đùa nghịch, ném đá văng vào nhà một phụ nữ nên người này cùng con trai ra đánh các cháu.

Ông L.N.L. (ngụ phường Khánh Xuân) cho biết chiều tối 29/3, con trai ông là cháu H. (10 tuổi) cùng nhiều bạn chơi đùa ngoài đường, bên hông nhà bà T. (55 tuổi). Các cháu đùa nghịch, lấy đá ném vào bụi cây, hàng rào sắt và có viên văng vào nhà bà T. Lúc này, bà T. cùng con trai (29 tuổi) xông ra đánh đập liên tiếp các cháu nhỏ.

Theo ông L., con trai ông bị đánh bằng roi tre và tay chân đánh đấm vào người. Con ông bị lung lay răng, tổn thương ở đầu và bụng phải nhập viện điều trị.

Còn anh L.H.P. (ngụ phường Khánh Xuân) bức xúc khi con trai là cháu Q. (9 tuổi) không những bị đánh mà còn bị bà T. bắt quỳ ở ngã ba đường, làm tổn thương tâm lý.

Ngoài việc trình báo Công an phường Khánh Xuân, gia đình 5 cháu nhỏ còn làm đơn gửi cơ quan chức năng, kiến nghị bảo vệ quyền lợi trẻ em khi bị bạo hành.

Đôi nam nữ tử vong dưới ao ở Bắc Giang

Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Giang, thông tin ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong dưới ao nước ở phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 6h cùng ngày, Công an thị xã Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 tử thi (1 nam, 1 nữ) chết chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ.

Sau đó, cảnh sát đã trục vớt thi thể, kiểm tra giấy tờ tùy nhân xác định nam giới là L.V.D. (26 tuổi ở Văn Quan, Lạng Sơn), nữ giới là H.T.V. (23 tuổi, ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Quá trình khám nghiệm 2 tử thi, cảnh sát không phát hiện có dấu vết gì do ngoại lực tác động, giải phẫu tử thi ban đầu xác định nguyên nhân chết nghi là do ngạt nước.

Hiện, công an đã thu giữ các mẫu vật phục vụ công tác giám định để xác định nguyên nhân chết của 2 nạn nhân.

Hoãn xuất cảnh 7 người trong vụ nổ lò hơi 6 người chết ở Đồng Nai

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4/5.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, điều động các lực lượng để tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để đưa người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường và thực hiện một số nhiệm vụ điều tra ban đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc là giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) và đang ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 trường hợp là người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 8 giờ sáng cùng ngày tại khu vực nồi hơi, xưởng bán thành phẩm của Công ty gỗ Bình Minh, đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Công ty do ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình.

2 trẻ tiên lượng rất nặng trong vụ hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 4/5, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tổng cộng đã có 529 ca nhập viện chữa trị do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua cửa tiệm B (TP Long Khánh).

Đặc biệt vụ ngộ độc có tới 117 trẻ em, trong đó có 13 ca nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và 1 ca đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Một trong hai bệnh nhi tiên lượng rất nặng. Ảnh: VŨ HỘI

Hiện tại trong số 6 em đang được điều trị tích cực thì có 2 ca đang thở máy tiên lượng rất nặng là các em:

TGH (6 tuổi, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh). Bệnh nhân H chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở, sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

NTHA (13 tuổi) được chấn đoán viêm ruột, tiêu chảy cấp có mất nước nghi do vi trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa liên, đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình nhận định số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì B đang có xu hướng giảm và hết dần. Đối với 2 ca bệnh nhi nặng đang phải lọc máu, thở máy, ngành y tế cũng đã mời các chuyên gia tại TP.HCM xuống hỗ trợ chuyên môn, cứu chữa tích cực cho các bệnh nhi.

