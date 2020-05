Tin tức 24h qua: 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong khi trú mưa

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 20:17 PM (GMT+7)

3 phụ nữ bị sét đánh tử vong khi trú mưa; Miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi 41 độ C… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

3 phụ nữ bị sét đánh tử vong khi trú mưa

Sáng 20/5, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, chiều 19/5 trên địa bàn huyện xảy ra vụ sét đánh khiến ba người phụ nữ tử vong.

Sét đánh trúng khiến 3 phụ nữ tử vong (ảnh minh họa)

Ông Nam thông tin, ba phụ nữ làm ở khu vực rừng keo ở khu vực thôn 4 (xã An Nghĩa, huyện An Lão) thì bất ngờ trời đổ mưa lớn kèm giông sét, ba người này nấp vào gốc cây thì không may bị sét đánh trúng khiến cả ba tử vong.

Ngoài ra mưa kèm giông lốc còn khiến nhiều nhà dân trên địa bàn bị tốc mái.

“Quái xế” 62 tuổi đánh võng, nằm ngửa trên xe máy bị phạt nặng

Ngày 20/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt ông Đ.B.C (sinh năm 1958, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) do có hành vi điều khiển xe máy buông cả hai tay.

Trước đó, ngày 18/5, trên mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, người này còn buông cả hai tay, thậm chí nằm ngả ra yên xe khi di chuyển trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã rà soát và triệu tập người điều khiển xe trong clip nói trên là Đ.B.C (62 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông C. đã thừa nhận hành vi vi phạm như trong clip, bản thân ông đã nhận thức được lỗi của mình và cam kết không tái phạm.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt ông C. số tiền 8,25 triệu đồng.

Miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (19/5), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Một số nới trên 38 độ C như: Mường La (Sơn La) 39 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,4 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,4 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 38,5 độ C…

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Sang đến hôm nay (20/5), vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, khu vực vùng núi phía Tây có nơi 40-41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Việt Nam thử nghiệm tiêm vắc-xin lên chuột đợt 2

Sáng 20/5, ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế, cho hay đơn vị này sẽ tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19 đợt 2. Dự kiến, đợt thử nghiệm sẽ được thực hiện trong đầu tháng 6 trên chuột.

Theo ông Đạt, từ 26/4, đã có 50 con chuột được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để đánh giá tính an toàn và hiệu quả sinh kháng thể miễn dịch.

Sau tiêm vắc-xin, hiện chuột thí nghiệm khoẻ mạnh và tiếp tục được theo dõi. Ảnh: BSCC.

TS.Đỗ Tuấn Đạt cho biết, trước khi sản xuất để tiêm sang người, vắc-xin đòi hỏi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Ngoài việc mình có một ứng cử viên tốt cho vắc-xin, sản xuất được vắc-xin đó hay không cũng là một câu hỏi lớn.

Chiều cùng ngày, thông tin về tình hình dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 20/5, đã 34 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 324 ca, 264 người đã được công bố khỏi bệnh và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Truy tố 12 bị can vụ án xảy ra tại BIDV

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.

Theo đó, 4 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và 4 bị can bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

