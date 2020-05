Tin tức 24h qua: CSGT cởi áo băng bó vết thương cho người bị tai nạn giao thông

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 21:08 PM (GMT+7)

CSGT cởi áo băng bó vết thương cho người tai nạn giao thông trong đêm; Không tăng giá xăng đột biến, chưa điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020 là những tin nóng nhất 24h qua.

CSGT cởi áo băng bó vết thương cho người tai nạn giao thông trong đêm

23h30 ngày 11/5, tại Km 335+600 QL1A (đoạn qua địa phận Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ TNGT khiến một phụ nữ bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Chiếc xe gây tai nạn sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, tổ TTKS do Đại úy Trịnh Văn Thịnh - cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT

Thấy người phụ nữ nằm bất động dưới đường, Đại úy Thịnh đã cởi áo băng bó, cầm máu cho nạn nhân và cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Quảng Xương trích xuất camera an ninh, thu thập các chứng cứ và xác định xe ô tô mang BKS:89C-213.07 do Trần Kim Nam (SN 1988, ngụ ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Cơ quan chức năng đang yêu cầu lái xe đến làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2 sĩ quan quân đội liên quan dự án gần 100 triệu USD bị bắt

Nguồn tin từ viện kiểm sát quân sự xác nhận, 2 sĩ quan bị khởi tố bắt tạm giam trước ngày lễ 30/4 gồm: Trung tá Phan Văn Thành - Giám đốc Chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) và Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc xí nghiệp rà phá bom mìn thuộc Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4. Cả hai sĩ quan này đều bị khởi tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai người này bị xem là đồng phạm với 4 cán bộ tại Ban quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, đã bị khởi tố, tạm giam trước đó vì những sai phạm tại 2 dự án rà phá bom mìn thực hiện cuối năm 2018.

Cơ quan tố tụng đang khám xét, thu thập tài liệu tại trụ sở BQLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới phục vụ công tác điều tra

Trước đó, ngày 10/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên giám đốc Nguyễn Văn Thuận, phó giám đốc Lê Anh Tuân và 2 cán bộ kỹ thuật Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Linh của BQLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng toàn bộ dự án này là 96 triệu USD, do BQLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm đại diện chủ đầu tư. Ngày 14/12/2018, ông Nguyễn Văn Thuận ký hợp đồng chỉ định thầu với Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu 4) về việc điều tra, khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (RPBMVN).

Trong khi ngày 14/12 ông Thuận mới ký hợp đồng điều tra khảo sát, từ ngày 5/12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (nhà thầu thi công) đã triển khai quân về hiện trường thực hiện RPBMVN. Và phải đến ngày 21/12, ông Thuận mới ký hợp đồng chỉ định thầu RPBMVN với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Tức là đơn vị thi công đã thực hiện công việc của mình trước khi đơn vị tư vấn giám sát được ký hợp đồng điều tra, khảo sát, lên phương án và lập dự toán cho gói thầu.

Không tăng giá xăng đột biến, chưa điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020

Ngày 13/5, Văn phòng Chính phủ cho biết vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý I/2020.

Đối với xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước, hỗ trợ đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát diễn biến thị trường, sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để không tăng giá đột biến

Thủ tướng cũng kết luận cơ bản không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020. Đối với việc miễn, giảm giá điện trong 3 tháng cho một số đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đánh giá, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả, nhất là giảm giá điện đối với đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo.

Đồng thời, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán, chủ động thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để tránh trường hợp lỗ và treo các khoản lỗ khi thực hiện chương trình giảm giá điện hỗ trợ khách hàng; tránh gây áp lực giá trong năm 2021 và thời gian tới.

Ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội sắp được dỡ bỏ, 27 ngày VN không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 13/5, đã 27 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có 288 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Cũng trong ngày 13/5, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho hay, sau 28 ngày cách ly không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới, ổ dịch tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào lúc 0h ngày 14/5.

Thôn Đông Cứu sắp được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 28 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới.

Trước đó, tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội) phát hiện ca bệnh số 266 tên L.M.H có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (lên chăm mẹ đẻ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng).

Từ ngày 15/4, UBND huyện Thường Tín đã lập các chốt khoanh vùng, cách ly toàn bộ khu vực thôn Đông Cứu để xử lý ổ dịch với 572 hộ, 1.896 nhân khẩu.

Rất may, tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 266 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình bị tạm dừng nhiệm vụ

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương tối 8/5, ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), ngày 13/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng công an TP.Thái Bình xác nhận, công an thành phố đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Theo ông Hậu, cơ quan công an đang đợi kết quả giám định pháp y người tử nạn, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Về phía Tỉnh ủy Thái Bình, sau khi có phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình có liên quan tới vụ tai nạn trên, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã yêu cầu ông Điều tạm dừng công việc tới 25/5 và báo cáo giải trình sự việc.

Trao đổi với PV chiều nay (13/5), ông Khiếu Ngọc Sáng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, thường trực đã nhận được báo cáo sự việc ban đầu của ông Điều. Tuy nhiên, ông Sáng từ chối cung cấp thông tin cụ thể và cho biết, hiện đơn vị vẫn đang đôn đốc xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV về vụ tai nạn trên, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ông tin tưởng các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình sẽ xác minh rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

