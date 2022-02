Tiếp tục đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và đồng phạm liên quan dự án Phước Kiển

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 28-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận, 100% vốn Văn phòng Thành ủy), để nghị truy tố đối với các bị can: Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận), Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) cùng 8 đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu dân cư (KDC) ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án KDC Ven Sông, quận 7 từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát hơn 248 tỉ đồng.

Đến ngày 11-10-2021, VKSND TP HCM có quyết định trả hồ sơ điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai).

Ngày 3-12-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM kết luận chưa phát hiện bà Loan có thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 30-12-2021, VKSND TP HCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng 1 phần dự án KDC Ven Sông để xác định lại tài sản nhà nước thất thoát và trách nhiệm của từng bị can.

Kết luận điều tra bổ sung lần 2 của Cơ quan An ninh điều tra thể hiện việc chuyển nhượng dự án KDC Phước Kiển, KDC Ven Sông tại Công ty Tân Thuận đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, khi "không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch".

Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM tiếp tục đề nghị VKSND TP HCM truy tố ông Trần Công Thiện, ông Tất Thành Cang và 8 đồng phạm khác phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

