Tiệm cắt tóc ở TP.HCM có bị cấm hoạt động?

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 08:50 AM (GMT+7)

Theo Sở Y tế TP.HCM, cắt tóc là nhu cầu thiết yếu, không phải hoạt động làm đẹp nên không cấm hoạt động, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I của UBND TP.HCM chiều 24-4, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng đã thông tin về hoạt động của tiệm cắt tóc mà người dân rất quan tâm.

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết cắt tóc là nhu cầu thiết yếu chứ không phải là hoạt động làm đẹp nên không cấm hoạt động trong thời gian nới lỏng cách ly xã hội.

Một tiệm hớt tóc ở quận 7 hoạt động lại sau khi nới lỏng cách ly xã hội Ảnh: Nguyễn Phan

"Theo quyết định của UBND TP về những ngành nghề tạm dừng hoạt động thời gian này, các cơ sở làm đẹp cần dừng hoạt động. Dịch vụ cắt tóc không thuộc nhóm này mà thuộc nhóm những ngành nghề thiết yếu, không cần dừng hoạt động" - Phó giám đốc Sở Y tế thông tin.

Theo ông Hưng, dưới góc độ phòng, chống dịch Covid-19, mặc dù cắt tóc được phép hoạt động lại nhưng phải đảm bảo điều kiện phòng chống dịch và tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch của TP mới ban hành.

Đại diện Công an TP cho hay đã triển khai các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn chuyển giao; ngoài ra, thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, phòng chống tội phạm đến hết 30-4,.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thông tin sơ bộ kế hoạch cho học sinh trở lại trường học: "Sở GD-ĐT đang chuẩn bị các phương án, khi nào có chỉ đạo thì cho học sinh trở lại. Các phòng chuyên môn cũng bám sát chỉ đạo của Bộ GD-ĐT để hoàn thành chương trình học kỳ 2" - ông Trung nói.

Theo đại diện Sở GD-ĐT, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau sẽ ban hành kế hoạch đón học sinh trở lại.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đông Phương cho biết đã chuẩn bị gần 13 triệu khẩu trang và nước kháng khuẩn để phục vụ học sinh quay lại trường.

Trước đó, ngày 23-4, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã ký văn bản quy định những ngành nghề tại TP tiếp tục dừng hoạt động trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 23-4, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, massage, xông hơi, các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, rạp phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, beer club, pub và các trung tâm thể thao, cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà tiếp tục phải dừng hoạt động.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú ngắn hạn theo mô hình homestay, AirBnB tiếp tục dừng nhận khách mới. UBND TP cũng yêu cầu các hoạt động nghi lễ tôn giáo, buổi hội họp có trên 20 người tham gia chưa được thực hiện thời gian này.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tiem-cat-toc-o-tp-hcm-co-bi-cam-hoat-dong-20200424211638538.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tiem-cat-toc-o-tp-hcm-co-bi-cam-hoat-dong-20200424211638538.htm