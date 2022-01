Bé 3 tuổi nghi có đinh găm ở đầu: Chủ nhà trọ và hàng xóm bất ngờ

Thứ Tư, ngày 19/01/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo chủ nhà trọ nơi bé gái 3 tuổi nghi có đinh găm ở đầu sinh sống, bà thấy cháu bé rất sợ mẹ và người đàn ông ở cùng.

Khu nhà trọ nơi chị L. và cháu bé sinh sống.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể giống đinh găm ở đầu, ngày 19/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi đang xác minh, điều tra để có kết quả ban đầu về vụ việc. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan như bố, mẹ, ông, bà, người thân, hàng xóm của cháu bé để lấy lời khai, thu thập tư liệu. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, chúng tôi chưa thực hiện tạm giữ nghi phạm nào cả”, vị lãnh đạo này thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, mẹ bé gái là chị N.T.L. (27 tuổi) thuê trọ cùng người tình tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Khu nhà trọ có 2 dãy, mỗi dãy 4 phòng, hiện cơ quan công an đang làm việc tại đây.

Chia sẻ với PV, bà Kim Thị Sành (71 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết, chị L. và bạn trai cùng đến thuê trọ từ tháng 9/2021. Cả hai cùng làm mộc, sáng hay chở nhau đi làm. Chị L. hiện đang mang thai.

Bà Sành, chủ nhà trọ chia sẻ lại sự việc với PV.

Theo bà Sành, thi thoảng bà nghe thấy chị L. và bạn trai ở cùng cãi nhau, nhưng không đập phá đồ đạc hay đánh nhau. "Chiều đi làm về cãi nhau xong là thôi, sáng mai tôi vẫn thấy 2 người chở nhau đi làm bình thường", bà Sành kể.

Bà cho hay, bé gái Đ.N.A. 3 tuổi, là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Thi thoảng bà Sành hay gọi cháu A. qua nhà bà chơi với 2 đứa trẻ con và cho cháu cái kẹo.

“Tôi thấy con bé nhút nhát, nó rất sợ mẹ và người đàn ông ở cùng mẹ nó. Con bé nó gọi người đàn ông đó là chú chứ không phải bằng bố”, bà Sành nói.

Chủ nhà trọ cũng cho biết thêm, từ tối qua, cơ quan công an đã đến làm việc nhưng bà không hay biết gì việc bé gái 3 tuổi nhập viện trong đầu nghi có kim loại.

"Hôm qua tôi cũng không nắm được sự việc gì đến sáng nay đi mua đồ ăn sáng mọi người nói có bé gái 3 tuổi thuê trọ nhà tôi nghi có 9 cái đinh găm trong đầu tôi mới biết”, bà Sành chia sẻ.

Chị T. một người dân sống đối diện dãy trọ nơi bé bé gái 3 tuổi ở rất bất ngờ khi nghe đến sự việc cháu A. phải nhập viện trong đầu nghi có kim loaị.

Theo chị T. thường ngày chị vẫn thấy mẹ cháu vé và một người đàn ông chở nhau đi làm, có cả bé gái, mọi chuyện rất bình thường.

"Hai người này không giao tiếp gì với hàng xóm. Còn người phụ nữ thì đang bầu, bụng khá to", người T. nói.

Chị T, cho biết thêm, chị ở đối diện dãy nhà trọ nhưng cũng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Do dịch COVID-19 căng thẳng nên mọi người cũng đóng kín cửa, không giao tiếp.

Bé gái 3 tuổi có 9 vật thể giống đinh găm ở đầu khi nhập viện.

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo về vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành vào khoảng trưa cùng ngày và đã mời một số người có liên quan đến làm việc. Hiện chưa có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/be-3-tuoi-nghi-co-dinh-gam-o-dau-chu-nha-tro-va-hang-xom-bat-ngo-5020221911317...Nguồn: http://danviet.vn/be-3-tuoi-nghi-co-dinh-gam-o-dau-chu-nha-tro-va-hang-xom-bat-ngo-5020221911317573.htm