Thủ tướng yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm vụ Tenma Việt Nam nếu có sai phạm

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về việc Công ty Tenma Việt Nam hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ và công chức, nếu đúng phải xử lý nghiêm.

Về việc một số báo của Nhật Bản như Asashi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên, nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP

Nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ, công chức ngành thuế và hải quan Việt Nam dấy lên khi một số hãng thông tấn, báo chí của Nhật Bản đăng tải thông tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yen (hơn 5 tỉ đồng).

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan có liên quan phải báo cáo về bộ các nội dung báo chí phản ánh. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và công khai thông tin khi có kết quả xác minh.

Tổng cục Hải quan ngày 26-5 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27-5) đối với ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ để né thuế. Ông Trần Thành Tô là người ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cũng có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh gồm: Ông Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ; ông Vũ Quang Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ; ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, công chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn và bà Nguyễn Thị Hảo, công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cùng ngày 16-5 cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 4 cán bộ thuộc Cục Thuế Bắc Ninh, gồm: Ông Nguyễn Đình Tuấn; ông Nguyễn Duy Cử; bà Nguyễn Thị Hoài Biên; bà Phạm Thị Thanh Tâm. Các cán bộ này đã tham gia cuộc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

Ngoài ra, một cán bộ từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh (nay đã chuyển công tác lên Tổng cục Thuế) cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã có công văn yêu cầu cục Hải quan và cục Thuế tỉnh này cung cấp hồ sơ phục vụ công tác điều tra nghi vấn Công ty Tenma Việt Nam hối lộ để được miễn giảm thuế.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết Bộ đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để nắm tình hình. Được biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã yêu cầu cục Hải quan và cục Thuế tỉnh này cung cấp hồ sơ phục vụ công tác điều tra nghi vấn Công ty Tenma Việt Nam hối lộ để được miễn giảm thuế.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bài báo trên Asahi thông tin khoản tiền 25 triệu yên được lãnh đạo Công ty Tenma cho phép chi trả, thực hiện qua 2 lần nhằm mục đích để cơ quan thuế Việt Nam miễn giảm khoản truy thu thuế khoảng hơn 420 tỉ đồng đối với công ty con tại Việt Nam.

Được biết, Công ty TNHH Tenma Việt Nam được thành lập năm 2007 tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với vốn điều lệ là 35 triệu USD, được đóng góp hoàn toàn bởi Tập đoàn tại Nhật Bản. Trụ sở chính và nhà máy của Công ty TNHH Tenma Việt Nam đặt tại Lô E1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các thành phần đúc nhựa và khuôn nhựa.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-xu-ly-nghiem-vu-tenma-viet-nam-neu-co-sai-ph...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-xu-ly-nghiem-vu-tenma-viet-nam-neu-co-sai-pham-20200527063549869.htm