Ông lão U80 tắt camera, dùng dao chém vợ rồi cố thủ trong nhà

Ngày 15/7, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Lê Thanh Trường (77 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 14/7, tại nhà số 4, ngõ 6, đường Lý Thường Kiệt, khối 8, phường Thành Vinh, ông Trường đã tắt camera, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và thân thể vợ là bà N.T.B (70 tuổi), khiến nạn nhân mất máu nhiều.

Nhận được tin báo, công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này đối tượng đã khoá trái cửa, buộc công an phải phá khoá cửa sắt, khống chế đối tượng, đồng thời sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Tại thời điểm được phát hiện, bà B. mất máu khá nhiều, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tình trạng sức khoẻ nạn nhân đã ổn định.

Lê Thanh Trường tại cơ quan Công an

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi cọ, xung đột.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.