Nghi vấn công ty Nhật hối lộ: Đình chỉ Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh và 10 cán bộ

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 07:00 AM (GMT+7)

Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm đình chỉ công tác 11 cán bộ, trong đó có Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh, sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc làm rõ nghi án công ty Tenma hối lộ.

Tối 26-5, Tổng cục Hải quan cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27-5) đối với ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ để né thuế.

Ông Trần Thành Tô là người ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

11 cán bộ thuế và hải quan Bắc Ninh đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh gồm: Ông Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ; ông Vũ Quang Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ; ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, công chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn và bà Nguyễn Thị Hảo, công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Cũng trong ngày 26-5, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 4 cán bộ thuộc Cục Thuế Bắc Ninh, gồm: Ông Nguyễn Đình Tuấn; ông Nguyễn Duy Cử; bà Nguyễn Thị Hoài Biên; bà Phạm Thị Thanh Tâm. Các cán bộ này đã tham gia cuộc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

Ngoài ra, một cán bộ từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh (nay đã chuyển công tác lên Tổng cục Thuế) cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Các quyết định tạm đình chỉ công tác của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được ban hành ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ, công chức ngành thuế và hải quan Việt Nam dấy lên khi một số hãng thông tấn, báo chí của Nhật Bản đăng tải thông tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yen (hơn 5 tỉ đồng).

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan có liên quan phải báo cáo về bộ các nội dung báo chí phản ánh. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và công khai thông tin khi có kết quả xác minh.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết Bộ đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để nắm tình hình. Được biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã yêu cầu cục Hải quan và cục Thuế tỉnh này cung cấp hồ sơ phục vụ công tác điều tra nghi vấn Công ty Tenma Việt Nam hối lộ để được miễn giảm thuế.

