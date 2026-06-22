Thủ tướng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt, 3 dự án nhà ở cho thuê ở Hà Nội

Sáng 22-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời công trình đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị do UBND TP Hà Nội tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 3 điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội.

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Ba dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn của thành phố gồm Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở), Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư và Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên do Tập đoàn Him Lam triển khai.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và đại diện doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức chính thức khởi công các công trình.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, việc triển khai các dự án nhà ở cho thuê nhằm hiện thực hóa chủ trương ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê của Trung ương và thành phố Hà Nội. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Với quy mô hàng ngàn căn hộ từ các dự án, đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, đồng thời là bước đi cụ thể nhằm hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân Thủ đô trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Dự án nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 19.000 m2, với mức đầu tư của dự án gần 1.396 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng có diện tích khoảng 2,46 ha với mức đầu tư hơn 3.562 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà thầu thi công với quy mô 7 tòa nhà, cao từ 12-13 tầng cùng 2 tầng hầm đồng bộ, cung cấp 1.166 căn hộ.

Công ty cổ phần Him Lam đã đề xuất điều chỉnh Dự án Công viên công nghệ thông tin sang Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỉ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ bổ sung số lượng lớn căn hộ cho thuê giá phù hợp, tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận nhà ở an toàn, hợp pháp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và giảm áp lực về nhà ở thành phố.

Cùng với 3 dự án nhà ở cho thuê, 5 dự án đường sắt đô thị mới do liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC. Dự kiến hoàn thành vào năm 2030, 5 tuyến đường sắt đô thị mới không chỉ góp phần tăng cường kết nối, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn tạo ra những động lực phát triển mới cho Thủ đô, hướng đến mục tiêu phát triển hai con số trong giai đoạn 2026-2035.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km, đóng vai trò hệ thống hạ tầng khung giữ vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup), trên cơ sở năng lực vượt trội về tài chính, kinh nghiệm triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới. 5 dự án đường sắt đô thị mới được khởi công gồm:

Tuyến số 1: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài;

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc- Dân Hòa

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;

Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, phát biểu tại lễ khởi công 5 tuyến đường sắt, 3 dự án nhà ở cho thuê ở Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu EPC đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn. Liên danh cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, Vinhomes - VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công. Song song đó, liên danh tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

Trong khi Vinhomes được biết đến là một doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm trong việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn, VinSpeed cũng đã khẳng định năng lực vượt trội trong lĩnh vực phát triển đường sắt tốc độ cao. VinSpeed hiện là chủ đầu tư 2 dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam là tuyến Bến Thành - Cần Giờ (TPHCM) có chiều dài 54 km và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h.

Cả hai tuyến đều sử dụng đoàn tàu và công nghệ hệ thống, điều khiển từ châu Âu. Trong đó, dự án Bến Thành - Cần Giờ có phần đi ngầm từ Ga Bến Thành đến khu vực Cảng Muối sử dụng công nghệ hầm TBM đường kính lớn lên đến 13,6 m. Công tác thiết kế và sản xuất thiết bị đào hầm TBM được thực hiện bởi Herrenknecht (Đức) - công ty số một thế giới về chế tạo máy khoan hầm cơ giới, trong khi việc thiết kế và sản xuất đoàn tàu được thực hiện bởi Siemens (Đức).

Với năng lực nội tại vượt trội của liên danh tổng thầu cùng mạng lưới đối tác uy tín hàng đầu thế giới, 5 dự án đường sắt đô thị mới được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị theo định hướng TOD và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định đây là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô, Quy hoạch Tổng thể Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn; thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được giao để tạo ra động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân Thủ đô.

Ông Vũ Đại Thắng nêu rõ Hà Nội xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ 21. Mỗi tuyến đường sắt được khởi công không chỉ mở ra một hành lang giao thông mới mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới.