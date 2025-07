Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn cấp đảm bảo an toàn hồ thủy điện Bản Vẽ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn tại vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An, với lượng mưa phổ biến từ 120 - 200 mm, nhiều nơi ghi nhận trên 300 mm trong 24 giờ qua. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên thượng nguồn sông Cả thuộc lãnh thổ Lào, dẫn tới lưu lượng dòng chảy lũ đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ - công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ rất cao.

Thủy điện Bản Vẽ cắt, giảm lũ với lưu lượng xả kỷ lục. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Lưu lượng dòng chảy lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ ở mức rất cao (lưu lượng lũ đến hồ lúc 22 giờ 45 phút ngày 22-7 là 10.044 m3/s, vượt lưu lượng lũ thiết kế 7.770 m3/s), mực nước thượng lưu hồ đang tăng rất nhanh, có nguy cơ vượt mực nước dâng bình thường vào sáng ngày 23-7; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, ven sông suối, ngập lụt sâu tại các khu vực thấp trũng.

Cảnh báo mưa lũ tại Nghệ An, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp cho thủy điện Bản Vẽ

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó mưa lũ trên địa bàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương tổ chức theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu IV và các lực lượng đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố công trình, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để sẵn sàng hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Thông báo khẩn số 604 do UBND tỉnh Nghệ An phát hành lúc 21 giờ ngày 22-7-2025, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ Thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543 m3/s, gần chạm ngưỡng lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m3/s, tương đương tần suất lũ 0,02%.

Trước tình hình này, hồ Bản Vẽ đang tiến hành cắt giảm lũ, hiện đã xả xuống hạ du với lưu lượng 1.727 m3/s và dự kiến sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du của Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.