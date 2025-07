Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa lớn ở nhiều nơi.

Chiều tối qua (22/7), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình – Thanh Hoá, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 07h ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, từ đêm qua đến sáng nay (23/7), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến: 40–80mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo: Mưa cường suất lớn (>100mm/3h) gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp.

Dự báo từ ngày 24–25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông rải rác, trong đó có những nơi mưa to. Có thể gây ngập úng cục bộ, đi kèo theo lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay nhiều nơi có mưa rất to do hoàn lưu bão số 3. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.