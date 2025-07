Các lưu ý quan trọng để giữ an toàn khi có lũ quét, sạt lở đất

Hoàn lưu bão số 3 sẽ gây mưa lớn ở khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa do bão số 3 khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh, nhất là tại vùng núi Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày và đêm 22/7.

Rủi ro lũ quét còn duy trì 2-3 ngày sau bão.

Từ ngày 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đáng lưu ý là nguy cơ sạt lở còn có thể kéo dài trong 2-3 ngày tới. Để đảm bảo an toàn, và chủ động phòng tránh, hãy tham khảo những hướng dẫn sau đây.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường