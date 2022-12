Thứ trưởng Bộ Y tế nói gì về vụ ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang?

Ngày 1-12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí nêu vụ việc ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) vừa qua đã dấy lên nỗi lo lắng về chất lượng thực phẩm trong các trường học. Đồng thời, đặt vấn đề về việc rà soát, kiểm soát chất lượng bữa ăn trong các cơ sở giáo dục thời gian qua như thế nào?

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết việc bảo vệ sức khỏe của học sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm trường học luôn được Đảng, Chính phủ, các bộ quan tâm, chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Quốc hội đã ban hành Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Chính phủ đã ban hành các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó đã quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm là người đứng đầu đơn vị, cụ thể là hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó có nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Thông tư liên tịch số 08 năm 2008 hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 13 năm 2016 quy định công tác y tế trường học. Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1246 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hướng dẫn chuyên môn khác.

Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thường xuyên thực hiện kiểm tra, thanh tra theo hướng dẫn của Bộ. "Như vậy, đã có quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể như quy định về điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, người trực tiếp chế biến, nguồn nước, nguồn nguyên liệu, lưu mẫu thực phẩm. Và căn cứ vào đó, UBND 63 tỉnh, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương triển khai, kiểm tra, đánh giá"- bà Hương cho hay.

Đối với trường hợp cụ thể vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ Y tế đã khẩn cấp cử các chuyên gia đầu ngành về chống độc vào hỗ trợ điều trị kịp thời cho bệnh nhân nên đa phần các em đã ổn định.

Đồng thời, Bộ Y tế có công văn chỉ đạo Sở Y tế Khánh Hòa tập trung cứu chữa bệnh nhân, đình chỉ hoạt động bếp ăn, điều tra xác định nguyên nhân, chỉ đạo các đơn vị điều trị hỗ trợ y tế tỉnh xử lý ngộ độc thực phẩm.

Bộ Y tế cũng có văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, trong đó có bếp ăn các trường học và yêu cầu kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm phục vụ suất ăn trường học, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 17-11, hàng trăm học sinh ở cả ba cấp 1,2,3 của trường Ischool Nha Trang phải nhập viện do có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Trong số các học sinh ngộ độc phải nhập viện, 1 nam học sinh đã bị tử vong.

Sau đó, Viện Pasteur Nha Trang đã đưa ra kết luận: Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn tại trường Ischool Nha Trang cho thấy món cánh gà chiên bị nhiễm khuẩn.

