Thủ đoạn che đậy tiền nhận hối lộ của cựu phó cục trưởng đang bỏ trốn

Hai luật sư bào chữa cho cựu cục phó bị truy nã

Sáng 31/3, phiên xét xử ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) trong vụ án “thông thầu” các dự án thủy lợi, gây thiệt hại 250 tỷ đồng tiếp tục với phần xét hỏi.

Một ngày trước, Thẩm phán Lê Quang Chiều, Chủ tọa cho biết, phiên tòa có 2 bị cáo vắng mặt, gồm ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và bị cáo Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thủy lợi 4).

Trong đó, bị cáo Thanh đang bị truy nã, hiện chưa có kết quả truy bắt. Còn bị cáo Thế do lý do sức khỏe yếu, bị viêm đường mật, rối loạn lo âu, tăng huyết áp, tiểu đường nên không thể tham gia phiên tòa, bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo ghi nhận, dù vắng mặt nhưng bị cáo Nguyễn Hải Thanh vẫn có 2 luật sư bào chữa.

Trong vụ án, ông Nguyễn Hải Thanh, bị cáo buộc sai phạm liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh.

Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, bị cáo Nguyễn Văn Dân (giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã đến gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân tham gia dự thầu, trúng thầu và 'lót tay' ông Thắng 200.000 USD.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với Trần Tố Nghị, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói ông Dân đến gặp Trần Tố Nghị.

Sau đó, ông Dân đến gặp và nhờ Nghị tác động đến Ban 4 - nơi bị cáo Nguyễn Hải Thanh đang công tác. Tại buổi gặp mặt này, hai người thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng (gồm 5% cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4).

Ông Trần Tố Nghị đồng ý, hứa sẽ trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh và giới thiệu ông Dân đến gặp bị cáo Thanh.

Viết giấy vay nợ để che đậy việc hối lộ

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, ông Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị, đưa 10 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên Đán năm 2018, ông Dân đến phòng làm việc của ông Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4.

Số tiền trên, bị cáo Thịnh báo cáo Nguyễn Hải Thanh và được Thanh chỉ đạo chia cho Thịnh 2,5 tỷ; Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4 gồm Nguyễn Vinh Hoàng 300 triệu đồng, Dương Chí Thành 100 triệu đồng và 9 cá nhân khác hưởng 1,05 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Thời gian sau, Nguyễn Văn Dân còn hai lần đưa cho bị cáo Nguyễn Hải Thanh tổng số tiền 10 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu đến năm 2022, ông Thanh chủ động gọi điện cho ông Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền được dựng thành “kịch bản” vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, giấy trả tiền rồi yêu cầu ông Dân ký vào. Sau khi giao lại 5 tỷ đồng, ông Thanh giữ các giấy tờ này.

Khai tại tòa, ông Nguyễn Văn Dân cho biết ông Thanh chủ động 'hỏi vay' 10 tỷ đồng để giải quyết công việc. Ông Dân chuyển tiền luôn, một thời gian sau thì ông Thanh trả lại 5 tỷ đồng kèm theo việc viết giấy vay trả tiền.

Sau lời khai của ông Dân, Chủ tọa hỏi: "Có hiểu Thanh làm vậy để làm gì không"? Ông Dân cho biết "đến nay thì đã hiểu", ông Thanh làm vậy để tránh bị xử lý hành vi nhận hối lộ, bản chất nhằm che giấu sai phạm.

Ngoài ra, với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm Chủ đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của bị can Thanh, Tạ Văn Thuyết yêu cầu cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp Liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của Nguyễn Hải Thanh đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, với số tiền nhận là 6,25 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại hơn 67,5 tỷ đồng.