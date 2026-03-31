Iran lên tiếng về tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Trump

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ vấp phải sự đáp trả quyết liệt.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên X hôm thứ Hai (30/3), ông Qalibaf chỉ trích những phát ngôn cứng rắn từ phía Washington, cho rằng các lời đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran là biểu hiện của chiến thuật gây sức ép chính trị.

Ông nhấn mạnh Iran sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định sự đoàn kết của người dân dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ "phá hủy" các nhà máy điện, giếng dầu, đảo Kharg và thậm chí cả các cơ sở khử muối của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức và một thỏa thuận hòa bình không được đạt được "trong thời gian ngắn".

Iran tấn công vị trí của các chỉ huy Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành đợt tấn công thứ 87 thuộc Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4 nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực.

Theo thông cáo, IRGC đã nhắm vào các địa điểm liên quan đến Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain bằng máy bay không người lái chính xác. Vụ tập kích diễn ra vào thời điểm các chỉ huy đang tiến hành một cuộc họp.

Ngoài ra, lực lượng này cũng đã sử dụng tên lửa chính xác để phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ đặt bên ngoài căn cứ Minhad ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hơn 200 sĩ quan và chỉ huy cấp trung của Mỹ đã có mặt tại trung tâm này.

Bên cạnh đó, Tehran cũng tấn công các radar cảnh báo của Washington, được sử dụng để dẫn đường cho máy bay chiến đấu F-16, đặt bên ngoài một căn cứ ở Ả Rập Xê Út.