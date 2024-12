Thông tin mới vụ người đàn ông bám đầu xe tải ở Thủ Đức

Ngày 7-12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã bắt tạm giam Nguyễn Trường Sa (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Trường Sa tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29-11, tại số 25 đường Nguyễn Hữu Nam, phường Tân Phú (TP Thủ Đức), xe tải chở hàng do Sa điều khiển đang dừng lại do kẹt xe thì bị xe ba gác do N.H.T (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển va chạm.

Xuống xe thấy bên hông xe mình bị trầy xước, Sa bực tức nên dùng tay đánh vào đầu T. nhưng không gây thương tích.

Lúc này, T.Đ.Th (38 tuổi, là phụ xe đi cùng) can ngăn, Sa dừng lại và trở về cabin để tiếp tục điều khiển xe về bãi.

Thấy vậy, T. bực tức ra trước đầu xe chặn lại, yêu cầu Sa xuống xe giải quyết. Trong sự can ngăn bất lực, Th. để mặc Sa và T. xử lý mâu thuẫn.

Không đáp ứng lời của T., Sa vẫn điều khiển xe tiến tới từ từ. Sau khoảng 10 m bước lùi, T. leo lên cản trước cửa xe tiếp tục yêu cầu Sa dừng xe.

Mặc dù vậy, xe tải do Sa điều khiển vẫn di chuyển với tốc độ nhanh dần, đi được khoảng 3,9 km thì dừng lại. Lúc này, người dân can ngăn, Sa xin lỗi và T. đồng ý bỏ qua sự việc.

Công an TP Thủ Đức sau đó mời Sa, T., Th. về trụ sở làm việc. Tại đây, Sa khai nhận hành vi vi phạm.

Người đàn ông bám đầu xe tải.

