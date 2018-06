Thông tin mới vụ lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 18:16 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã khởi tố tài xế lùi xe tải đâm phải xe máy tại đường Võ Quý Huân (Hà Nội) khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong.

Bùi Anh Tuấn.

Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 sáng 31/5, Bùi Tuấn Anh lái xe tải gắn cẩu tự hành di chuyển vào đường Võ Quý Huân.

Trong khi lùi, chiếc xe tải do Bùi Tuấn Anh điều khiển đã đâm trúng xe máy do anh Hoàng (SN 1991, ở Nghệ An) điều khiển. Lúc này anh Hoàng đang chở vợ là chị Huệ đang mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi tên Bảo Anh, đang lưu thông từ phía sau.

Vụ tai nạn làm cả 3 người ngồi trên xe máy bị cán lọt vào gầm xe tải. Vợ anh Hoàng sau khi sinh non đã tử vong. Bé trai mới chào đời và bé Bảo Anh cũng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi gây tai nạn, Bùi Tuấn Anh hoảng sợ, chạy đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận, thời điểm đó anh ta đang chở hàng đi giao cho khách. Khi đi đến đoạn đường trên thì phát hiện bị nhầm đường, đồng thời nhìn thấy phía trước có gắn biển cấm xe tải trọng lớn trong khoảng thời gian từ 6h-9h.

Ngay sau đó, Tuấn Anh đột ngột dừng lại, đánh lùi xe để định rẽ vào phố Phúc Minh cách đó gần 20 mét nhằm tránh đi vào đường cấm. Tuy nhiên, do vội vàng, thiếu quan sát, không phát hiện có xe máy ở phía sau, nên khi đánh lùi xe, chiếc xe tải của Tuấn Anh đã chèn lên xe máy của vợ chồng anh Hoàng, gây nên vụ tai nạn thương tâm nói trên.